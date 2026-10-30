Herfst bij Het Limburgs Landschap: natuurwerk en wandelingen

Het Limburgs Landschap zet deze herfst natuurwerk, wandelingen en een nieuwe bestemming langs de Maas in de schijnwerpers. In de nieuwsbrief van 29 oktober staan onder meer de Nationale Natuurwerkdagen op 6 en 7 november en de Christmas Fair in Kasteeltuinen Arcen.

Samen aan de slag tijdens de Natuurwerkdagen

Op vrijdag 6 en zaterdag 7 november 2026 kunnen vrijwilligers meehelpen aan het onderhoud van natuur en landschap. De werkzaamheden verschillen per locatie: van snoeien en planten tot het maken van takkenrillen. Ook zonder ervaring kun je deelnemen.

Het Limburgs Landschap roept belangstellenden op om mee te doen. Wie vanuit Parkstad een klus wil zoeken, kan op natuurwerkdag.nl het aanbod bekijken en zich aanmelden. Daar staan ook de praktische gegevens per locatie.

Het Limburgs Landschap opent natuurgebied bij Lomm

Daarnaast meldt de organisatie de aanwinst van Hoogwatergeul Lomm. Na ruim twintig jaar zand- en grindwinning is het riviergebonden natuurgebied in september overgedragen aan Het Limburgs Landschap en opengesteld voor publiek.

Het gebied van ongeveer honderd hectare bestaat uit natte graslanden, plas-draszones en ruigere stukken. Galloway-runderen gaan helpen om het landschap open te houden. Wandelaars kunnen er de omgeving van de Maas ontdekken. Meer informatie staat op de website van Het Limburgs Landschap.

Wandelen en kerstsfeer in november

Voor een kortere wandeling tipt de nieuwsbrief Landgoed Beijlshof. De route is 3,5 kilometer lang en voert door een landschap met oude houtwallen en bomenrijen. De routebeschrijving is te vinden bij Landgoed Beijlshof.

Later in november krijgt Kasteeltuinen Arcen een kerstprogramma. Van 25 tot en met 29 november vindt daar voor het eerst de Christmas Fair plaats. Bezoekers kunnen langs kerststands wandelen en er zijn live entertainment, verlichting en een fonteinshow. Informatie over toegang en openingstijden staat op de website van Kasteeltuinen Arcen.

Lees ook uit ons archief: de Natuurwerkdag in Landgraaf in 2021.

Bron: nieuwsbrief Het Limburgs Landschap, 29 oktober 2026. Beeld: Hoogwatergeul Lomm, via Het Limburgs Landschap.

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