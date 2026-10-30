Theatershow Puur Floor in Parkstad Theater Kerkrade

Met de theatershow Puur Floor raakte Floor Bosman het publiek in het Parkstad Theater in Kerkrade. Toen ik bezoekers, van jong tot oud, vroeg hoe ze de show hadden beleefd, kreeg ik antwoorden als: geweldig, oh, wat mooi, ontroerend en hartverwarmend. Soms zag ik mensen een traantje wegpinken.

Foto: © Peter Trompetter Fotografie.

Vanaf de eerste noot wist de 24-jarige, rasechte Kerkraadse Floor Bosman het publiek te raken. Beroemde operanummers zong ze met een stem waar je kippenvel van kreeg. Floor is niet alleen een groot zangtalent, maar bezit ook een zeldzame gave die maar weinig zangeressen hebben.

Het levensverhaal achter theatershow Puur Floor

Regelmatig vertelde de zangeres op boeiende wijze een stukje uit haar levensverhaal. Soms ontroerend, dan weer blij en dankbaar dat ze de kans heeft gekregen om zich aan het grote publiek te bewijzen, nota bene in haar geboorteplaats Kerkrade.

Wie haar kent, ziet in haar nog steeds Puur Floor. Geen kapsones, maar een toegankelijke, lieve en spontane meid die een grote droom ziet uitkomen.

Ook vertelde Floor dat ze met heel veel ambitie en liefde in de verpleging heeft gewerkt. Vooral voor mensen met dementie heeft de zangeres uit Chevremont een zwak. Met regelmaat treedt ze in besloten kring op voor deze cliënten in verpleeghuizen. Maar dit terzijde.

Wat Floor Bosman in het theater in Kerkrade heeft gepresteerd, overtrof alle verwachtingen. Het was een optreden van hoog niveau. Een echtpaar uit Kerkrade liet me weten bijzonder trots op Floor te zijn en dat ze met dit optreden Kerkrade goed op de kaart heeft gezet.

Ook Joost Meijs had een gastoptreden. Hij zong maar liefst drie duetten met Floor. Daarnaast bracht hij een lied van de legendarische Nico Ploum ten gehore.

Een vijfkoppige band begeleidde Floor tijdens de theatershow Puur Floor.

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Foto’s: © Peter Trompetter Fotografie.

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