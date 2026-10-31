Roda JC wint verdiend van Jong AZ: 2-1

Roda JC heeft vrijdagavond een verdiende overwinning geboekt op Jong AZ. In het Parkstad Limburg Stadion trok de Kerkraadse ploeg met 2-1 aan het langste eind. De ploeg van trainer Rob Penders was de betere en mocht de drie punten dan ook terecht bijschrijven.

Doelpunten bij Roda JC – Jong AZ

Mitchel Paulissen zette Roda JC in de 36e minuut op voorsprong met een rake kopbal: 1-0. Na rust verdubbelde Anthony van den Hurk in de 62e minuut de voorsprong, nadat hij een teruggetrokken voorzet van Koen Jansen binnenschoot.

Jong AZ kwam in de 80e minuut via Frej Elkjaer Andersen nog terug tot 2-1, maar verder liet Roda het niet komen. Nadat Mathijs Menu van Jong AZ in de 85e minuut zijn tweede gele kaart had gekregen, wist de thuisploeg de voorsprong vast te houden.

Roda JC pakte daarmee drie belangrijke punten en bekroonde een wedstrijd waarin het terecht de sterkste was.

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