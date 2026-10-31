Leo ‘Lei’ Koch stopt na 25 jaar bij Café City Corner in Kerkrade

Café City Corner aan de Hoofdstraat in Kerkrade is al decennia een begrip, maar kastelein Leo ‘Lei’ Koch stopt er per 1 november na 25 jaar mee.

Door Peter Trompetter

De overname van de kroeg is een feit, maar wat er precies met de horecazaak gaat gebeuren, is nog niet bekend. Leo Koch zet er in ieder geval een punt achter. De Kerkradenaar, ook bij een select groepje bekend van voetbalvereniging Miranda en de voormalige Hetra Bar, gaat op zijn oude dag nog genieten van het leven en zonder verplichtingen.

Tijdens het WMC werd Koch door de gemeente in het zonnetje gezet vanwege zijn 25-jarig jubileum. Op 3 augustus 2001 opende hij namelijk zijn café.

25 jaar d’r Lei in d’r City Corner!

Wethouder Raoul Vinken (Centrum Management) verraste Leo Koch met een bezoekje ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van d’r City Corner.

Leo begon hier 25 jaar geleden tijdens het WMC van 2001. Nu, zeven WMC’s later, viert hij zijn jubileum tijdens het 75e verjaardagsfeestje van het WMC zelf! Of er nog een WMC bij komt? Leo denkt zelf van niet, maar je weet het nooit!

Voor d’r City Corner exploiteerde Leo de Hetra Bar. En wat velen misschien niet weten: hij werkte ook nog eens vier jaar ondergronds.

Dat is Leo Koch, de zingende barman met steevast zijn sigaartje met mondstuk tussen zijn tanden: niets is Koch te gek.

Wie Lei Koch gaat opvolgen, is momenteel nog niet bekend. Het vaste groepje stamgasten zal het voortaan zonder Lei moeten stellen, maar niet zonder de City Corner. Die blijft bestaan!

Fotografie: Peter Trompetter

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