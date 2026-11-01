Scene uit de toneelopvoering Vräu diech nit op onjelade Aier’ in theater De Buun van actrice Amèe Laumen.

Het zwart-wit-effect heeft direct de dramatische en glamoureuze uitstraling van een klassiek Hollywood-portret uit de jaren 40 of 50.

Debutanten

De debutanten van Toneelvereniging Excelsior Kerkrade hebben tijdens de recente voorstellingen bewezen ware toptalenten te zijn. Tijdens de opvoeringen van de komedie ‘Vräu diech nit op onjelade Aier’ in theater De Buun wisten de nieuwe gezichten moeiteloos mee te komen met het hoge niveau van de ervaren cast. Hieronder vindt u het sfeerverslag van hun succesvolle vuurdoop.

Vuurdoop in een komisch web van leugens

Het stuk – gebaseerd op de bekende klucht Run for your Wife – vraagt om een ijzersterke timing, snelle dialogen en een flinke dosis energie. De debutanten lieten zien dat zij deze discipline uitstekend beheersen. Vanaf het moment dat het doek opging en het publiek in het hectische leven van de taxichauffeur werd getrokken, stonden de nieuwkomers met een bewonderenswaardig zelfvertrouwen op de planken.

Hierin speelden Danèe Laumen en Jos Hanssen een onmisbare rol. Met hun ijzersterke spel, scherpe timing en natuurlijke podiumpresentatie wisten zij de lachsalvo’s uit de zaal moeiteloos te incasseren en de dynamiek van het stuk naar een nog hoger niveau te tillen.

Unieke prestatie binnen de dubbele cast

Wat het succes van deze debutanten extra bijzonder maakt, is dat Toneelvereniging Excelsior dit seizoen met een unieke dubbele cast werkte. Ook voor Danèe en Jos betekende dit dat zij wekelijks moesten schakelen en inspelen op wisselende tegenspelers. Dit vraagt om enorme flexibiliteit en puur acteertalent. Het enthousiasme en het warme applaus uit de zaal bevestigen dat deze nieuwe generatie het Kerkraadse dialecttoneel feilloos aanvoelt.

Blik op de toekomst

Met deze sterke prestaties is de vuurdoop van de debutanten meer dan geslaagd. De honderdjarige vereniging bewijst hiermee dat de instroom van nieuw talent de toekomst van het verenigingstheater in Kerkrade garandeert. Dankzij talenten als Danèe Laumen en Jos Hanssen kan het publiek nu al uitzien naar de volgende producties, waar we ongetwijfeld nog veel plezier aan gaan beleven.

Reportage van onder andere hun acteren heb ik reeds eerder op deze site geplaatst.

Foto: Peter Trompetter Fotografie

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