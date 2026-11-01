The Quiet wint Parkstad Limburg Talent Award 2026: erkenning voor vernieuwend ondernemerschap in Heerlen

HEERLEN – 1 november 2026

Een bijzondere erkenning voor The Quiet uit Heerlen! Tijdens het gala van de Parkstad Limburg Awards op zaterdag 31 oktober heeft The Quiet de ParkstadLimburg Talent Award 2026 gewonnen. Een prijs die niet alleen een persoonlijk hoogtepunt vormt, maar ook erkenning geeft aan een vernieuwende visie op ondernemerschap, gastvrijheid en de toekomst van de binnenstad.

Met deze award krijgt The Quiet een prachtig podium om niet alleen het eigen concept, maar ook een grotere ambitie onder de aandacht te brengen: Heerlen inspireren om opnieuw ruimte te maken voor bijzondere ondernemers, vernieuwende retailconcepten en plekken waar mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Een concept met een eigen missie

The Quiet is ontstaan vanuit de overtuiging dat er in onze drukke maatschappij meer ruimte mag zijn voor rust, introvertie en oprechte verbinding. Met een prikkelarme huiskamer biedt The Quiet een plek waar mensen zichzelf kunnen zijn, even mogen vertragen en verbinding kunnen ervaren zonder dat daar altijd drukte of prikkels bij komen kijken.

“Deze award winnen betekent ontzettend veel voor mij. Ik bouw met heel veel liefde en overtuiging aan The Quiet. Dat mijn visie op deze manier wordt gezien en gewaardeerd, voelt als een enorme erkenning. Tegelijkertijd hoop ik dat deze prijs deuren opent en anderen inspireert om ook hun eigen ideeën en dromen waar te maken.”

Een nieuwe toekomst voor retail in Heerlen

De ambitie van The Quiet reikt verder dan de eigen onderneming. Retail mag volgens The Quiet meer zijn dan alleen verkopen. Een winkel of concept kan een bestemming zijn, een beleving en een plek die mensen samenbrengt.

Juist de leegstand in de binnenstad biedt ruimte voor nieuwe ideeën, bijzondere winkels en onderscheidende concepten.

“We hoeven geen tweede Maastricht te worden. Heerlen heeft een eigen identiteit en juist daarin zit onze kracht. Ik wil graag een inspiratiebron zijn voor een nieuwe generatie retail en laten zien dat er hier ontzettend veel mogelijk is.”

Jongeren inspireren om juist hier te ondernemen

Een belangrijke wens is om jongeren te stimuleren hun ondernemersdromen in Heerlen en Parkstad waar te maken. Je hoeft niet naar de Randstad te vertrekken om iets bijzonders op te bouwen. Ook hier liggen kansen om vernieuwende concepten neer te zetten en samen aan een aantrekkelijke binnenstad te werken.

“Ik hoop dat deze award andere jongeren inspireert om hun ideeën en dromen hier waar te maken. Durf anders te zijn, durf te ondernemen en zie de kansen die onze stad biedt. Ik zou het geweldig vinden als we samen kunnen bouwen aan een Heerlen waar we trots op zijn.”

Voor The Quiet is deze award dan ook niet alleen een prijs om trots op te zijn, maar vooral een motivatie om verder te bouwen aan een plek waar rust en verbinding centraal staan én aan een binnenstad met karakter, creativiteit en toekomst.

Want een bruisende stad ontstaat door mensen die durven te dromen én die dromen daadwerkelijk waarmaken.

Over The Quiet

The Quiet is gevestigd in Heerlen en heeft een prikkelarme huiskamer waar rust, introvertie, aandacht en verbinding centraal staan. Met een vernieuwende kijk op shoppen en beleving wil The Quiet bijdragen aan een onderscheidende en levendige binnenstad.

Meer informatie: bekijk de website van The Quiet of volg The Quiet op Facebook.

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Bron: The Quiet

Headerfoto: Logo Facebookpagina The Quiet

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