Middenvelder Jérôme Déom maakte goede indruk bij Roda JC

Jérôme Déom leek zijn kans bij Roda JC met beide handen aan te grijpen. De middenvelder was goed op dreef en voelt zich steeds beter nu hij meer speelminuten krijgt. Trainer Rob Penders staat voor een lastige keuze als Dyon Dorenbosch weer fit is. Kiest hij voor de kracht en dynamiek van Dorenbosch, of houdt hij vast aan de goed presterende Déom?

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Foto: Peter Trompetter Fotografie.

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