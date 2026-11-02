André Postema blijft vijf jaar langer bestuursvoorzitter van Zuyd

André Postema is herbenoemd als voorzitter van het College van Bestuur van Zuyd Hogeschool. Zijn tweede termijn begint op 1 december 2026 en duurt vijf jaar. De Raad van Toezicht heeft daarmee ingestemd.

Postema is sinds december 2022 bestuurslid van Zuyd en sinds juni 2023 bestuursvoorzitter. De komende jaren wil hij verder werken aan de kwaliteit van het onderwijs, praktijkgericht onderzoek en het behouden van talent voor Limburg.

André Postema herbenoemd bij Zuyd

De Raad van Toezicht spreekt vertrouwen uit in de ingezette koers. Voorzitter Marja van Dieijen-Visser noemt daarbij de aandacht voor studenten en medewerkers en de samenwerking in Limburg en de Euregio Maas-Rijn.

“We zijn blij dat André zich ook de komende vijf jaar aan Zuyd verbindt en kijken uit naar de voortzetting van de samenwerking”, aldus Van Dieijen-Visser.

Volgens Zuyd is tijdens Postema’s eerste termijn het onderwijsaanbod uitgebreid en het aantal lectoraten gegroeid. Ook heeft de hogeschool de samenwerking met bedrijven, overheden en andere regionale organisaties versterkt.

In de Keuzegids hbo 2027 werd Zuyd voor het tweede achtereenvolgende jaar uitgeroepen tot beste grote hogeschool van Nederland. Van de 38 beoordeelde opleidingen eindigden er 24 in de landelijke top drie.

Meer talent behouden voor Limburg

Een belangrijk doel voor de komende jaren is dat meer studenten na hun opleiding in de regio blijven werken. Daarnaast wil Zuyd professionals ondersteunen die zich tijdens hun loopbaan verder willen ontwikkelen.

“Het opleiden en behouden van talent is belangrijk voor de ontwikkeling en brede welvaart van Limburg”, zegt Postema.

Hij pleit voor goede aansluitingen tussen mbo, hbo en universiteit, zodat studenten kunnen doorstromen of van leerroute kunnen veranderen. Ook wil hij met partners het hoger onderwijs in Midden-Limburg uitbreiden.

Onderzoek naar regionale vraagstukken

Zuyd blijft daarnaast inzetten op praktijkgericht onderzoek. Studenten en onderzoekers werken daarbij met bedrijven en organisaties aan vraagstukken op onder meer het gebied van zorg, techniek en ICT.

Postema schrijft de behaalde resultaten toe aan de gezamenlijke inzet van medewerkers, studenten, medezeggenschapsorganen en regionale partners.

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Bron: persbericht Zuyd Hogeschool

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