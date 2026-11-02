Nog 1,9 miljard euro coronaschuld open: laatste jaar aflossen begonnen

Voor 73.000 ondernemers loopt nog een betalingsregeling voor hun coronaschuld. Samen hebben zij volgens de Belastingdienst nog 1,9 miljard euro openstaan. Voor de meeste ondernemers eindigt de regeling op 1 oktober 2027. Hulp blijft beschikbaar voor wie moeite heeft met aflossen.

In het derde kwartaal van 2026 hebben 4.500 ondernemers hun resterende coronaschuld vervroegd afbetaald. Toch hebben circa 25.000 ondernemers een achterstand in hun betalingsregeling. Dat blijkt uit de nieuwste update van de Belastingdienst, met cijfers tot en met 28 oktober.

Achterstand bij aflossen coronaschuld

De Belastingdienst wil levensvatbare ondernemingen blijven helpen om hun schuld binnen een passende regeling af te lossen. Ook in het laatste jaar blijven daarvoor mogelijkheden beschikbaar.

Onder voorwaarden kunnen ondernemers een betaalpauze aanvragen of de betalingsregeling laten verlengen tot maximaal zeven jaar. De voorwaarden en aanvraagmogelijkheden staan op de website van de Belastingdienst.

Ondernemers kunnen daarnaast ondersteuning zoeken bij de gemeentelijke schuldhulpverlening, het adviesteam van de Kamer van Koophandel of Geldfit Zakelijk.

Van 20 miljard naar 1,9 miljard euro

Tijdens de coronacrisis vroegen ongeveer 400.000 ondernemers bijzonder uitstel van belastingbetaling aan. De meesten hebben hun coronaschuld inmiddels volledig afgelost.

Ruim 266.000 ondernemers maakten gebruik van de betalingsregeling die op 1 oktober 2022 begon. Destijds stond ongeveer 20 miljard euro open. Ondernemers kregen de mogelijkheid om die schuld in 60 maandelijkse termijnen af te betalen.

Voor de meeste deelnemers zijn nu de laatste elf maanden van die regeling aangebroken.

Bron: persbericht Belastingdienst

About The Author