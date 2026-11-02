Ze vinden het niet oké, maar lachen toch mee: waarom zwijgen mannen?

Bijna acht op de tien mannen keuren seksueel grensoverschrijdende opmerkingen en grappen af. Toch spreken zij zich in een groep niet altijd uit. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van Ipsos I&O, waarover de Rijksoverheid op 2 november bericht. De vervolgcampagne ‘Man, zeg er wat van!’ moet laten zien dat mannen die wél reageren vaak op meer steun kunnen rekenen dan ze denken.

Het gaat in het onderzoek om seksueel getinte opmerkingen of grappen die voor een vrouw kwetsend of ongemakkelijk zijn. Bijna acht op de tien mannen vinden die niet oké. Ongeveer evenveel mannen hebben respect voor iemand die er iets van zegt. Toch komt die opvatting in gezelschap niet altijd naar voren: mannen zwijgen of lachen mee.

Waarom mannen toch zwijgen

Volgens onderzoeker en universitair docent gendergerelateerd geweld Mischa Dekker speelt de behoefte om bij de groep te horen een rol. Mannen zoeken onderling verbondenheid en erkenning en willen niet het risico lopen buiten de groep te vallen. Daardoor kan hun reactie afwijken van wat ze zelf eigenlijk vinden.

Sommige mannen denken ten onrechte dat hun vrienden vinden dat ze zich niet druk moeten maken over zulke opmerkingen. Terwijl het merendeel juist vindt dat elkaar aanspreken kan helpen om het gedrag te verminderen.

Eén reactie kan anderen over de streep trekken

Meer dan de helft van de mannen zegt dat de kans groot is dat zij ook iets laten merken als iemand anders in de groep zich uitspreekt. Daarnaast geeft de helft aan iemand vaker te willen steunen wanneer die er iets van zegt.

Ook de vriendschap hoeft volgens de meeste mannen geen belemmering te zijn. Negen op de tien vinden dat je een goede vriend moet kunnen aanspreken zonder dat dit ten koste gaat van de vriendschap.

‘Man, zeg er wat van!’ richt zich op steun uit de groep

Met de vervolgcampagne wil de Rijksoverheid die steun zichtbaarder maken. De boodschap: wie een grens aangeeft, staat binnen de eigen sociale kring vaak minder alleen dan gedacht.

Regeringscommissaris Mariëtte Hamer benadrukt dat mannen een rol hebben in het doorbreken van ingesleten gedrag. Door elkaar aan te spreken op opmerkingen, grappen en gedragingen waardoor vrouwen zich onveilig of ongemakkelijk voelen, kan volgens haar ook de norm binnen een groep veranderen.

Dat hoeft niet voor iedereen op dezelfde manier. De één zegt als eerste iets, de ander steunt degene die zich al heeft uitgesproken. De campagne laat voorbeelden zien van situaties in onder meer de kroeg, de trein en op het sportveld.

De campagne is vanaf 2 november te zien op televisie, online, op sociale media en op stations. Meer informatie en voorbeelden staan op metelkaartrekkenwedegrens.nl.

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Bron: aangeleverd persbericht Rijksoverheid, 2 november 2026; Ipsos I&O (2026), Onderzoek groepsnormen, uitspreken en bijval bij seksueel grensoverschrijdende opmerkingen en grappen over vrouwen.

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