Help mee in het Kaldebornpark en neem snoeihout mee naar huis

De Hakhoutbrigade Heerlen organiseert op 28 november 2026 een hakhoutochtend in het Kaldebornpark. Van 9.30 tot ongeveer 13.00 uur snoeien vrijwilligers samen een bosje. Het vrijgekomen hout wordt onder de deelnemers verdeeld.
Wie wil kennismaken met de hakhoutbrigade kan aansluiten. Handgereedschap is op de locatie aanwezig, waardoor deelnemers geen eigen gereedschap hoeven mee te nemen.
Hakhoutochtend in Heerlen
In Limburg zijn meerdere hakhoutbrigades actief. Deze groepen vrijwilligers onderhouden landschapselementen door hakhout te snoeien. Volgens de organisatie is dat een belangrijke beheermaatregel om waardevolle natuur te behouden.
Een ochtend de handen uit de mouwen steken, samen buiten bezig zijn en daarna hout mee naar huis nemen: dat is het idee. Het snoeiwerk helpt het landschap te onderhouden en levert de deelnemers ook iets op. Het vrijgekomen hout wordt na afloop onder de werkers verdeeld.
Meedoen op 28 november
De hakhoutochtend vindt plaats op 28 november van 9.30 tot ongeveer 13.00 uur in het Kaldebornpark in Heerlen. Ook wie eerst wil ontdekken of het vrijwilligerswerk bij hem of haar past, is welkom om kennis te maken.
Aanmelden kan via de activiteitenpagina van Het Limburgs Landschap.
Lees ook: Eerder op Parkstad Actueel: hakhoutdag in Landgraaf (2020).
Bron: Het Limburgs Landschap
Foto ter illustratie en uit het archief van Lidia Carreno Photography
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