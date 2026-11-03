Nieuw bij Aod op Nuj 2026 in Heerlen: eigen carnavalsfeest voor kinderen

HEERLEN – Aod op Nuj krijgt op dinsdag 10 november 2026 een nieuw onderdeel: Kids Aod op Nuj. Tijdens de zeventiende editie van het gratis Limburgse carnavalsevenement krijgen ook jonge vastelaovesvierders een eigen feest. Op het Burgemeester van Grunsvenplein begint het avondprogramma om 18.30 uur, met optredens van meer dan 25 Limburgse carnavalsartiesten.

Kids Aod op Nuj: carnaval voor de jongste generatie

Met Kids Aod op Nuj wil de organisatie de Limburgse carnavalscultuur doorgeven aan een nieuwe generatie. Kinderen en gezinnen kunnen samen kennismaken met de muziek, de gezelligheid en de tradities van vastelaovend.

Volgens het persbericht zijn onder anderen Danny Pouwels, Miserabel, John Tana, Janou en Yara en Claire te horen. Het nieuwe programma sluit aan bij het idee achter Aod op Nuj: carnaval brengt mensen samen, verbindt generaties en is er voor iedereen.

Aod op Nuj ON TOUR: Ambassadeur van de Lach

Het feest begint al in de ochtend met Aod op Nuj ON TOUR. Limburgse carnavalsartiesten bezoeken belangeloos scholen en zorginstellingen om kinderen, ouderen en anderen te verrassen met muziek, zang en humor.

Sinds de coronaperiode geeft het bestuur met deze bezoeken invulling aan het motto Ambassadeur van de Lach.

“Met ON TOUR willen we mensen verbinden, eenzaamheid tegengaan en de Limburgse carnavalscultuur naar plekken brengen waar carnaval niet vanzelfsprekend is. Een glimlach op het gezicht van mensen, daar doen we het voor”, aldus het bestuur van Aod op Nuj.

Meer dan 25 artiesten en gratis entree

Vanaf 18.30 uur barst het feest los op het Burgemeester van Grunsvenplein in Heerlen. Meer dan 25 Limburgse carnavalsartiesten zorgen voor een avond vol bekende hits, meezingers, humor en gezelligheid.

Het evenement is gratis toegankelijk en wordt mogelijk gemaakt door vrijwilligers, sponsoren, artiesten en betrokken partners.

Praktische informatie

Evenement: Aod op Nuj 2026, met nieuw onderdeel Kids Aod op Nuj

Aod op Nuj 2026, met nieuw onderdeel Kids Aod op Nuj Datum: dinsdag 10 november 2026

dinsdag 10 november 2026 Locatie: Burgemeester van Grunsvenplein, Heerlen

Burgemeester van Grunsvenplein, Heerlen Start avondprogramma: 18.30 uur

18.30 uur Toegang: gratis

Het volledige programma en meer informatie staan op www.aodopnuj.nl.

Lees ook: Eerder nieuws over Aod op Nuj op Parkstad Actueel.

Bron en afbeelding: persbericht organisatie Aod op Nuj.

About The Author