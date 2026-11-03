Kerststad Valkenburg blijft verrassen met nieuwe belevenissen en vertrouwde tradities

Van 13 november 2026 tot en met 3 januari 2027 staat de Zuid-Limburgse mergelstad weer helemaal in het teken van kerst.

VALKENBURG AAN DE GEUL – Kerststad Valkenburg krijgt dit jaar twee nieuwe belevenissen: de buitenkerstmarkt WinterGlow op het Walramplein en het zandsculpturenfestival Ongelofelijk Zand in de Nieuwe Kerk. Samen met de ondergrondse kerstmarkten, de Landal Christmas Parade en tal van andere activiteiten vormen ze het programma van Kerststad Valkenburg.

Kerststad Valkenburg bouwt daarmee voort op een lange reeks succesvolle edities. Zo werd de stad in 2025 uitgeroepen tot Beste Kerstmarkt van Nederland en de Landal Christmas Parade werd bekroond als Beste Kerstparade van Europa. Ook internationaal viel Valkenburg op, met een zevende plaats in de verkiezing van Beste Europese Kerstmarkten.

Groeiende belangstelling in de aanloop

Met de opening in zicht groeit ook de belangstelling voor Kerststad Valkenburg. Dat is onder meer terug te zien in het totale websitebezoek, dat hoger ligt dan in dezelfde periode vorig jaar. Vooral de Duitstalige website laat een duidelijke groei zien. Ook op sociale media trekt Kerststad Valkenburg meer aandacht: op Facebook nemen zowel de berichtweergaven als het aantal kijkers toe, terwijl op Instagram de berichtweergaven en het aantal nieuwe volgers groeien.

“De goede start van de ticketverkoop en de groeiende online belangstelling zijn bemoedigende signalen”, zegt Manon Luijten, directeur van Visit Zuid-Limburg. “Met de nieuwe belevenissen en de vertrouwde tradities bieden we bezoekers veel om naar uit te kijken. Tegelijkertijd helpen we hen om hun bezoek goed voor te bereiden. We adviseren bezoekers om tickets en activiteiten vooraf te reserveren en ook hun heen- en terugreis vooraf te plannen. Zo kunnen ze straks volop genieten van Kerststad Valkenburg.”

WinterGlow op het Walramplein

WinterGlow is de nieuwe buitenkerstmarkt op het Walramplein. Tussen houten chalets met kerstcadeaus en winterse lekkernijen zorgen livemuziek en kerstacts voor sfeer. Bezoekers kunnen terecht in de overdekte winterbar, terwijl kinderen een rondje maken in de carrousel of het Huis van de Kerstman bezoeken. Dankzij de ruime openingstijden is WinterGlow ook na een werkdag nog te bezoeken: doordeweeks geopend tot 21.00 uur en op vrijdag en zaterdag zelfs tot 22.00 uur.

Zandkunst in de Nieuwe Kerk

Bij Ongelofelijk Zand brengen internationale zandkunstenaars het kerstverhaal tot leven in gedetailleerde sculpturen. De Nieuwe Kerk vormt het decor voor de tentoonstelling, waar sfeervolle verlichting de figuren en taferelen uitlicht.

Kerstmarkten onder de grond en een lichtstoet door de stad

In de Gemeentegrot en de Fluweelengrot wandelen bezoekers langs kerstkraampjes tussen de mergelwanden, omringd door lichtjes en decoraties. De Fluweelengrot ligt onder de kasteelruïne van Valkenburg. Beide ondergrondse kerstmarkten zijn te bezoeken tot en met 30 december.

Bovengronds trekt de Landal Christmas Parade op negen avonden door het historische centrum. Verlichte praalwagens, muziek en dansers vullen dan de straten. De eerste parade is op 14 november, de laatste op 30 december. Ook Kerst in MergelRijk, Winter Wonderland, de culinaire Route d’Amuse, Kribkeswandelingen door de kernen van Valkenburg en Grotbiken in Kerstsfeer maken deel uit van het programma tot en met 3 januari 2027.

Meer tijd om te genieten

Wie Kerststad Valkenburg in alle rust wil beleven, kiest bij voorkeur voor een doordeweeks bezoek. Dan is het doorgaans minder druk en is er meer ruimte om de verschillende kerstactiviteiten te ontdekken.

Om het bezoek zo prettig mogelijk te laten verlopen, besteden de organisatie, Visit Zuid-Limburg en de gemeente Valkenburg aan de Geul aandacht aan bereikbaarheid en bezoekersstromen. Reizen met het openbaar vervoer is een heel aantrekkelijk alternatief voor de auto. Automobilisten krijgen het advies hun reis vooraf goed te plannen en een parkeerplaats te reserveren.

Voordelig reizen en parkeren

Om een bezoek aan Kerststad Valkenburg zo aangenaam mogelijk te maken, zijn er verschillende reis- en parkeermogelijkheden:

Met de trein vanuit heel Nederland: reis met een NS Groepsticket Daluren vanaf € 19,25 per persoon (bij minimaal twee personen) en een lagere prijs bij meerdere personen.

reis met een NS Groepsticket Daluren vanaf € 19,25 per persoon (bij minimaal twee personen) en een lagere prijs bij meerdere personen. Met Arriva vanuit Zuid-Limburg: reis met de trein of bus voor € 5,- retour naar Valkenburg met één volwassene en maximaal twee kinderen.

reis met de trein of bus voor € 5,- retour naar Valkenburg met één volwassene en maximaal twee kinderen. Park & Train: parkeer de auto bij een Q-Parkgarage in Heerlen en reis met maximaal vijf personen in 10-15 minuten naar Kerststad Valkenburg met de trein van Arriva voor € 19,25.

parkeer de auto bij een Q-Parkgarage in Heerlen en reis met maximaal vijf personen in 10-15 minuten naar Kerststad Valkenburg met de trein van Arriva voor € 19,25. Vooraf parkeren reserveren: reserveer een parkeerplaats op de parkeerlocaties Cauberg of Valkenier voor € 12,- per dag.

Bekijk voor vertrek de actuele voorwaarden en beschikbaarheid van de verschillende aanbiedingen.

Tickets en praktische informatie

Tickets voor de verschillende activiteiten zijn verkrijgbaar via kerststadvalkenburg.nl/tickets.

Het volledige programma, actuele openingstijden en praktische reistips zijn te vinden op kerststadvalkenburg.nl.

Bron: Kerststad Valkenburg / Visit Zuid-Limburg.

Lees ook: Stichting Kerststad Valkenburg en gemeente Valkenburg aan de Geul.

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