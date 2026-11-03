Archeologie en hedendaagse kunst komen samen in ‘Bodem van betekenis’ in Sittard

SITTARD – Wat kan een eeuwenoud voorwerp vertellen over het leven van vroeger? In de tentoonstelling Bodem van betekenis. 25 archeologische topvondsten x hedendaagse kunst brengt Museum Het Nieuwe Domein bijzondere vondsten uit Sittard-Geleen samen met hedendaagse kunst. De tentoonstelling is van 10 november 2026 tot en met 28 februari 2027 te bezoeken.

Vijfentwintig vondsten uit evenzoveel jaren archeologisch onderzoek vertellen het verhaal van de regio. Ze laten zien hoe mensen hier door de eeuwen heen woonden, werkten en hun omgeving vormgaven. Onder de grond bleven sporen bewaard van generaties die duizenden jaren geleden leefden.

Oude voorwerpen, nieuwe perspectieven

De archeologische objecten staan in de tentoonstelling naast hedendaagse kunstwerken, grotendeels afkomstig uit de collectie van Het Nieuwe Domein. Zo worden bezoekers uitgenodigd om anders te kijken naar de bodem, het landschap en de betekenis die mensen geven aan voorwerpen. De tentoonstelling verkent thema’s als religie, handel en ambacht.

Het zijn vooral de menselijke verhalen achter de vondsten die opvallen. Zo vertelt een urn over begrafenisrituelen en herinnering, terwijl een voetboei wijst op een minder vrije kant van het verleden. De objecten maken zichtbaar dat geschiedenis niet alleen gaat over grote gebeurtenissen, maar ook over het dagelijks leven.

Van de eerste boeren tot de middeleeuwen

Bezoekers reizen langs verschillende perioden: van de eerste boeren en de bronstijd en ijzertijd tot de Romeinse tijd en de groei van Sittard vanaf de middeleeuwen. De vondsten illustreren hoe de regio door de eeuwen heen verbonden was met grotere netwerken van handel, religie en cultuur.

Jubileum: 25 jaar Sittard-Geleen

De tentoonstelling sluit aan bij het 25-jarig bestaan van de gemeente Sittard-Geleen. Alle 25 archeologische objecten zijn in de afgelopen 25 jaar gevonden bij archeologisch onderzoek binnen de gemeente.

De tentoonstelling is samengesteld door Corinna de Regt, Marion Aarts en Jerika Vertegaal. De Regt is collectiebeheerder en curator bij Het Nieuwe Domein. Aarts was meer dan 25 jaar gemeentelijk archeoloog; de tentoonstelling valt samen met haar pensionering. Vertegaal, educatiespecialist bij het museum, selecteerde de hedendaagse kunstwerken.

Erfgoed van dichtbij

De vondsten komen van plekken in de eigen leefomgeving van de bezoekers. Daarmee laat Bodem van betekenis zien dat archeologisch erfgoed niet uitsluitend thuishoort in verre geschiedenisboeken: het ligt soms letterlijk onder de straat of het landschap van vandaag.

Museum Het Nieuwe Domein is onderdeel van De Domijnen, de culturele instelling van Sittard-Geleen en omgeving. Het museum verbindt erfgoed en hedendaagse kunst met verhalen uit de stad en regio.

Praktische informatie

Tentoonstelling: Bodem van betekenis. 25 archeologische topvondsten x hedendaagse kunst

Bodem van betekenis. 25 archeologische topvondsten x hedendaagse kunst Locatie: Museum Het Nieuwe Domein, Kapittelstraat 6, Sittard

Museum Het Nieuwe Domein, Kapittelstraat 6, Sittard Periode: dinsdag 10 november 2026 tot en met zondag 28 februari 2027

Meer informatie over de tentoonstelling is te vinden op de website van Museum Het Nieuwe Domein.

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Bron: Museum Het Nieuwe Domein / De Domijnen.

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