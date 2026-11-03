Update: Weet je nog, Kerkrade

Het boek krijgt inmiddels meer dan 225 pagina’s, maar het is de moeite waard! Ik doe mijn best om het manuscript tijdig bij de drukker af te leveren.
Momenteel gaat de meeste tijd zitten in de lay-out en de laatste tekstcorrecties. Ook het selecteren van de juiste foto’s viel me soms zwaar; er is immers zo ontzettend veel mooi beeldmateriaal in mijn archief te vinden.
Neem nu Piet Kouwenhoven. Hij is inmiddels 100 jaar oud en deelt een boeiend levensverhaal over het zware werk in de mijn, maar vertelt ook openhartig over verdriet en vreugde.
Zoals bekend is dit geen commercieel project. De verkoopcijfers maken mij dan ook niet zoveel uit; dit boek is ontstaan uit pure liefhebberij en diepe liefde voor Kerkrade. Het belangrijkste — en dat durf ik inmiddels met trots te zeggen — is dat zonder dit initiatief veel van deze unieke verhalen en kostbare herinneringen voorgoed verloren waren gegaan.
Ik wens iedereen die zich heeft ingeschreven en dit gelimiteerde boek straks in handen krijgt alvast heel veel kijk- en leesplezier!
© Peter Trompetter Fotografie
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