Mosae Zappa viert tien edities eigenzinnige muziek in Heerlen

HEERLEN – Geen doorsnee festival, maar een weekend vol muzikale eigenzinnigheid: Mosae Zappa viert op vrijdag 20 en zaterdag 21 november zijn tiende editie in Heerlen. Met internationale bands, jazz, poëzie en verhalen over muzikanten uit de wereld van Frank Zappa brengt het jubileumprogramma liefhebbers uit de Euregio samen.

Wat ooit begon als een initiatief van enthousiaste Zappa-fans, is uitgegroeid tot een terugkerend festival in Heerlen. De organisatie verwelkomt dit jaar artiesten uit onder meer Portugal, Duitsland, België en het Verenigd Koninkrijk. Het belangrijkste concertprogramma vindt op zaterdagavond 21 november plaats in de Nieuwe Nor, in samenwerking met de Oefenbunker.

Vrijdag: gratis aftrap in Café Bluff

Het festivalweekend begint op vrijdag 20 november om 20.00 uur in Café Bluff. Het Portugese collectief Project Z duikt in de jazzkant van het muzikale universum van Frank Zappa. Het openingsconcert is gratis toegankelijk. Ook The Disco Boyz staan in het vrijdagprogramma vermeld.

Zaterdag: poëzie, gitaarmuziek en herinneringen aan Ike Willis

Op zaterdag 21 november verplaatst het festival zich overdag naar verschillende locaties in de Heerlense binnenstad. Vanaf 11.00 uur draait het bij Pat’s Tostibar onder meer om het werk van Captain Beefheart, de artistieke geestverwant van Zappa, en is er muziek van jazzgitarist Bart Oostindië.

Om 14.00 uur staat bij Culturele Makkers The Ike Willis Memorial Barbecue op het programma. In dit eerbetoon aan de gitarist en zanger komen persoonlijke verhalen, herinneringen en muziek samen. Radiomakers Co de Kloet en Tim Op het Broek vertellen over Willis en zijn muzikale nalatenschap. Ook voormalig Muffin Men-lid Roddie Gillard deelt herinneringen.

Ook café De Tapperij maakt deel uit van het festivalprogramma. Voor de laatste details van het middagprogramma kunnen bezoekers terecht bij de organisatie.

Vier internationale acts in de Nieuwe Nor

Het muzikale hoofdprogramma begint zaterdag om 19.30 uur in de Nieuwe Nor. Vier acts laten horen hoe uiteenlopend de invloed van Zappa nog altijd is.

Zappa Talks (Nederland) combineert woorden en uitspraken van Zappa met percussie en elektronica. Die Miserablen Husos (Duitsland) zetten het repertoire naar hun hand met eigen teksten, onder andere in het Duits en Hessisch dialect. Kozmotron (België) voegt space rock en jazz toe aan het programma.

De Britse band The Muffin Men sluit de avond af. De groep ontstond in Liverpool in 1990 voor een optreden rond Zappa’s vijftigste verjaardag. Wat een eenmalig concert had moeten zijn, groeide uit tot tientallen jaren optreden met muziek van Zappa en samenwerkingen met verschillende oud-bandleden.

Tien edities buiten de gebaande paden

Bij Mosae Zappa draait het niet alleen om het naspelen van vertrouwde nummers. Jazz, rock, experiment en de humor die zo kenmerkend was voor Frank Zappa krijgen er allemaal ruimte. Juist die combinatie geeft het festival al tien edities een eigen gezicht.

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Meer informatie en tickets: het officiële festivalprogramma en Nieuwe Nor.

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