Warme herfstklanken met Janine Kitzen in Theater Landgraaf

Een zondagmiddag met opera, operette, musical en Italiaanse muziek: Janine Kitzen brengt op 8 november 2026 het matineeconcert Late Autumn Songs naar Theater Landgraaf. Het concert begint om 14.30 uur.

Kitzen staat deze middag samen met Rauf Berman, Margaritha Murtuzalieva en Héctor Sanz Castillo op het podium. De vier musici stellen de overgang van de seizoenen centraal in een afwisselend programma.

Janine Kitzen brengt Late Autumn Songs

De herfst vormt de inspiratie voor een middag waarin intieme muziek en meeslepende melodieën elkaar afwisselen. Met verschillende muziekstijlen biedt het programma ruimte aan zowel verstilde momenten als herkenbare klanken.

Het concert vindt plaats in de intieme setting van Theater Landgraaf. Bezoekers hebben een zitplaats en kunnen de zondagmiddag doorbrengen met muziek van het operapodium tot de musicalwereld.

Praktische informatie

Late Autumn Songs is op zondag 8 november 2026 om 14.30 uur te zien in Theater Landgraaf, Kerkberg 4 in Landgraaf. Tickets kosten €25.

Meer informatie en tickets zijn te vinden op de website van Theater Landgraaf.

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Bron: Theater Landgraaf

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