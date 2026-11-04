Mijn Carnaval: nieuwe expositie over vastelaovend en het mijnverleden in Heerlen

HEERLEN – Het Nederlands Mijnmuseum opent op zondag 15 november 2026 de tentoonstelling Mijn Carnaval: koel en vasteloavend va doe bis noe. De expositie laat zien hoe het carnaval en de mijnindustrie zich in de Mijnstreek naast elkaar ontwikkelden en hoe beide geschiedenissen met elkaar verweven raakten.

Van mijnwerkers tot carnavalsvierders

Medailles, kostuums, historische foto’s, video’s en een miniatuur van de Blauw Sjuut brengen de carnavalsgeschiedenis van de regio tot leven. Bezoekers ontdekken welke rol de mijnen speelden in het volksfeest, hoe mijnwerkers en hun gezinnen carnaval vierden en welke tradities door de jaren heen ontstonden.

Ook de invloed van de mijnbouw op carnavalswagens en verkleedkleding komt aan bod. Zo waren schachtbokken op praalwagens en kostuums van mijnwerkers bekende verschijningen.

Herinneringen en herkenning

De tentoonstelling richt zich niet alleen op het verleden. Bij een spiegelwand met carnavalsattributen kunnen bezoekers zelf op de foto. De zogenoemde ‘Matadorenmoer’ biedt ruimte om een eigen Raad van Elf samen te stellen. Bezoekers kunnen bovendien persoonlijke herinneringen aan het carnaval delen.

De expositie is ontwikkeld door het Nederlands Mijnmuseum in samenwerking met stichting Va doe bis noe in oprichting. Dankzij aangeleverde verhalen, voorwerpen en beeldmateriaal kreeg de geschiedenis van het carnaval in Heerlen en de Mijnstreek een plek in het museum.

Tot en met maart 2027

Mijn Carnaval: koel en vasteloavend va doe bis noe is van 15 november 2026 tot en met 27 maart 2027 te zien op de bovenste verdieping van het Nederlands Mijnmuseum, Dr. Poelsstraat 29 in Heerlen.

De tentoonstelling wordt financieel ondersteund door stichting FSI en de gemeente Heerlen. Meer bezoekersinformatie is te vinden op de website van het Nederlands Mijnmuseum.

Lees ook ons eerdere bericht over het koempeltreffen in het Nederlands Mijnmuseum.

Bron: persbericht Nederlands Mijnmuseum, 3 november 2026.

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