SCHUNCK viert tienjarig bestaan met gratis festival in het Glaspaleis

HEERLEN – SCHUNCK viert op zaterdag 21 november 2026 tien jaar als zelfstandige organisatie met een feestelijke open dag in het Glaspaleis. Tijdens FEESTIVAL zijn er tussen 11.00 en 16.00 uur meer dan dertig gratis activiteiten voor jong en oud.

Met workshops, muziek, kunst, verhalen en dans laat SCHUNCK zien wat er allemaal in het culturele huis gebeurt. Bezoekers kunnen niet alleen kijken en luisteren, maar ook zelf deelnemen aan verschillende activiteiten.

Kunst en live muziek

In SCHUNCK Museum is werk te zien van tien genomineerde kunstenaars voor de Parkstad Limburg Prijs 2026 uit Nederlands en Belgisch Limburg. Er zijn rondleidingen en kunsttours door het Glaspaleis, en presentaties van onder anderen David Bade, Trees Ruijs en Massoud Sakhi.

Ook klinkt er muziek van de SCHUNCK Academy, het hoornensemble en Popkoor Incomplete. Kinderen kunnen kennismaken met Vox!, het nieuwe kinderkoor van SCHUNCK.

Workshops, boeken en verhalen

Voor jonge bezoekers zijn er activiteiten als Peutermuziek en Boek & Gym rond het prentenboek Coco kan het. Ook Bob Popcorn komt aan bod en oudere kinderen kunnen deelnemen aan een sessie Dungeons & Dragons.

Verder zijn er onder andere de Slimbo spellenclub, de Speelbalie en Draadjes & praatjes, de brei- en haakclub. Deelnemers van de Wintertuin Schrijfwerkplaats dragen eigen verhalen en poëzie voor. Tijdens de ‘Not so silent reading party’ kunnen bezoekers lezen met live muziek van saxofonist en fluitist Tim Paters.

Tien jaar zelfstandige organisatie

Stichting SCHUNCK is sinds 2016 zelfstandig en combineert in Heerlen onder meer museum, bibliotheek en muziek- en dansactiviteiten. Met deze open dag wil de organisatie samen met de stad stilstaan bij die tien jaar en bezoekers kennis laten maken met het brede aanbod.

Praktische informatie

FEESTIVAL vindt plaats op zaterdag 21 november 2026 van 11.00 tot 16.00 uur in het SCHUNCK Glaspaleis, Bongerd 18 in Heerlen. De toegang is gratis.

Het volledige programma is te bekijken via SCHUNCK.

Lees ook ons artikel over culturele workshops in Heerlen.

Bron: persbericht SCHUNCK, 4 november 2026. Beeld: aangeleverd door SCHUNCK; bibliotheekfoto © Anne Jannes.

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