Dutch Mountain Film Festival lanceert Parkstad Panorama Pad van 70 kilometer

HEERLEN – Het Dutch Mountain Film Festival (DMFF) presenteert tijdens de zestiende editie een nieuwe wandelroute: het Parkstad Panorama Pad. De route van 70 kilometer loopt rondom Parkstad Limburg en laat wandelaars kennismaken met verrassende plekken dicht bij huis.

De makers van het festival bedachten eerder de Dutch Mountain Trail, die bekendstaat als de ‘zwaarste wandelroute van Nederland’. Met het nieuwe Parkstad Panorama Pad, afgekort PaPaPa, richten zij zich op het landschap in en rondom de stedelijke regio Parkstad.

Avontuur in eigen achtertuin

Het Parkstad Panorama Pad blijft binnen vijf kilometer van de stad. Toch voert de tocht langs plekken die volgens de organisatoren voor veel inwoners nog onbekend zijn. Onder het motto ‘Beleef een avontuur in je eigen achtertuin’ wil het festival mensen aanmoedigen de eigen omgeving te verkennen.

Ook een fietsroute

Voor fietsers is er een afzonderlijke variant: het Parkstad Panorama FietsPad, ook wel PaPaFietsPa genoemd. Deze route is uitgezet door fietsexperts van het DMFF en voert eveneens langs verschillende panorama’s.

Lancering op 13 november

De officiële presentatie van het Parkstad Panorama Pad vindt plaats op vrijdag 13 november 2026 om 19.30 uur in Quatro Cinema in Heerlen. Tijdens een filmavond met drie Nederlandse films wordt de eerste routekaart overhandigd aan Emiel Reiding, directeur van Stadsregio Parkstad Limburg. Op het programma staan onder meer films met en over trailrunners Ard van Peppen, voormalig speler van Roda JC, en Noor van der Veen.

Op zaterdag 14 en zondag 15 november kunnen bezoekers gratis een routekaart ophalen in het New Regional Bauhaus, het voormalige Rabobankgebouw aan Promenade 14 in Heerlen.

Dutch Mountain Film Festival

De zestiende editie van het Dutch Mountain Film Festival vindt plaats van 6 tot en met 15 november 2026 op verschillende locaties in Heerlen, Aken, Maastricht, Vaals, Simpelveld, Kerkrade en Würselen. Het basiskamp bevindt zich in het New Regional Bauhaus in Heerlen.

Bron: Dutch Mountain Film Festival.

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