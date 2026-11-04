Landgraaf helpt woningeigenaren Lauradorp met subsidie tot € 21.900

LANDGRAAF – De gemeente Landgraaf begint met een woningaanpak in Lauradorp. Eigenaar-bewoners van karakteristieke mijnwerkerswoningen kunnen ondersteuning krijgen bij onderhoud en verduurzaming, met een subsidie van 55 procent van de kosten tot maximaal € 21.900.

De aanpak maakt deel uit van het project Toekomstbestendig Lauradorp. Het Rijk stelt hiervoor € 4,3 miljoen beschikbaar uit het Volkshuisvestingsfonds. De gemeente draagt € 1,8 miljoen bij. Ook Stadsregio Parkstad Limburg is bij het project betrokken.

Voor woningen van vóór 1941

Het project is gericht op woningen binnen het aangewezen gebied in Lauradorp die vóór 1941 zijn gebouwd. Het gaat om de historische mijnwerkerswoningen die mede het karakter van de beschermde mijnkolonie bepalen.

Eigenaar-bewoners kunnen kosteloos maatwerkadvies krijgen over onderhoud en energiebesparende maatregelen. Daarnaast is er begeleiding bij het aanvragen van offertes en subsidie. Het gemeentelijke energieloket WoonWijzerWinkel Limburg verzorgt deze ondersteuning. Voor deelnemende eigenaar-bewoners bedraagt de subsidie 55 procent van de kosten, met een maximum van € 21.900.

Verhuurders kunnen eveneens een gratis maatwerkadvies krijgen, maar worden voor financiële ondersteuning verwezen naar de landelijke Subsidieregeling Verduurzaming en Onderhoud Huurwoningen (SVOH).

Eerst twintig woningeigenaren

De gemeente begint in 2026 met twintig woningeigenaren. Zij worden persoonlijk benaderd en uitgenodigd om deel te nemen. Andere woningeigenaren kunnen zich momenteel nog niet aanmelden. Vanaf het najaar van 2027 wordt deelname voor meer eigenaren mogelijk. De gemeente maakt dan ook bekend hoe aanmelding werkt.

Uiteindelijk wil Landgraaf ongeveer 220 particuliere woningeigenaren helpen hun woning toekomstbestendig te maken, met behoud van de historische uitstraling van de buurt.

Wethouder Bart Smeets (Wonen) benadrukt dat de gemeente zowel investeert in betere woningen als in het behoud van de bijzondere mijnkolonie. Wethouder Stijn Kropman (Duurzaamheid) wijst op het belang van toegankelijke ondersteuning om woningen energiezuiniger te maken.

Bron: persbericht gemeente Landgraaf.

Lees ook: Nieuw Don Bosco-kunstwerk en Willem Schweitzerplantsoen onthuld in Lauradorp.

About The Author