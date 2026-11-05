Adell Trio brengt Sinti-jazz naar Theater Landgraaf

LANDGRAAF – Op vrijdag 27 november 2026 staat Theater Landgraaf in het teken van het Adell Trio. Tijdens ‘Gypsy Music Night’ brengt het trio traditionele Sinti-muziek, jazz manouche en swingende gitaarmuziek.

De broers Tsjawo en Moro Adell spelen samen met contrabassist en zanger Janusch Hallema. Tsjawo Adell verzorgt de sologitaar en laat zich inspireren door Django Reinhardt. Moro Adell speelt ritmegitaar en Janusch Hallema zorgt voor contrabas en zang.

Hun muziek is geworteld in de muzikale traditie van de Sinti. Tijdens het concert komen energieke ritmes, improvisatie en melodieën samen.

Adell Trio in Theater Landgraaf

Het concert vindt plaats op vrijdag 27 november 2026 om 20.00 uur in Theater Landgraaf. Meer informatie is te vinden op de website van Theater Landgraaf.

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Bron: Theater Landgraaf.

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