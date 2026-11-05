Michael Berg start signeertour voor Finale in Voerendaal

VOERENDAAL – Thrillerauteur Michael Berg begint op dinsdag 17 november zijn signeertour voor Finale, het derde en laatste deel van de reeks De Mergellandmoorden. De aftrap vindt plaats bij Tabakspeciaalzaak Bijsmans in Voerendaal, waar burgemeester Daniël Joppe om 15.30 uur het eerste gesigneerde exemplaar ontvangt.
Finale verschijnt op 10 november 2026. Het boek telt meer dan 550 pagina’s en vormt de afsluiting van de thrillertrilogie die zich afspeelt in het Zuid-Limburgse heuvellandschap. De reeks werd bekroond met de Hebban Thrillerprijs en de Gouden Strop.
Michael Berg signeert in Voerendaal
Voerendaal is de woonplaats van Michael Berg en de plek waar de reeks haar oorsprong vindt. Na de overhandiging van het eerste gesigneerde boek aan burgemeester Joppe kunnen bezoekers de auteur ontmoeten. Berg signeert tot 17.30 uur. Tijdens de bijeenkomst kunnen bezoekers Finale en andere titels aanschaffen.
Praktische informatie
- Datum: dinsdag 17 november 2026
- Tijd: 15.30 tot 17.30 uur
- Locatie: Tabakspeciaalzaak Bijsmans, Furenthela 4, Voerendaal
- Boek: Finale, het slotdeel van De Mergellandmoorden
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Bron: persbericht over de start van de signeertour in Voerendaal.
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