Van leegstand naar 17 huurappartementen: C’haseberg Suites opgeleverd in Schaesberg

SCHAESBERG – De voormalige basisschool en apotheek in het hart van Schaesberg hebben een nieuwe bestemming gekregen. Na een ingrijpende verbouwing zijn de leegstaande panden getransformeerd tot C’haseberg Suites: 17 duurzame huurappartementen, elk met een eigen karakter. Op woensdag 4 november 2026 werd het woonproject officieel opgeleverd.

Waar jarenlang een school en apotheek gevestigd waren, ontstaat nu ruimte voor nieuwe bewoners. De twee panden op de hoek van de Stationsstraat en Hoofdstraat in Schaesberg zijn volledig getransformeerd tot een modern wooncomplex. Met de oplevering komt een einde aan een periode van leegstand en krijgt deze plek in het centrum van Schaesberg een nieuwe toekomst. Het concept voor deze herontwikkeling is ontwikkeld door C’odex, met behoud van het karakter van de bestaande gebouwen.

17 huurappartementen in Schaesberg

Bijzonder aan C’haseberg Suites is dat geen appartement hetzelfde is. De bestaande gebouwen vormden het uitgangspunt voor de transformatie, waardoor woningen met verschillende indelingen en afmetingen zijn ontstaan. Het oorspronkelijke plan ging uit van 14 appartementen, maar door ook de zolderverdieping te benutten, konden uiteindelijk 17 woningen worden gerealiseerd.

De appartementen zijn volledig gasloos en energiezuinig, met energielabels variërend van A tot A++. Alle woningen beschikken over een eigen buitenruimte, berging en parkeerplaats. Negen appartementen op de begane grond zijn uitgevoerd als nultredenwoning.

Wonen en werken onder één dak

C’haseberg Suites biedt een woonconcept waarbij wonen en werken gecombineerd kunnen worden. De appartementen bieden ruimte voor bijvoorbeeld een thuiswerkplek of een eigen praktijk aan huis. Daarmee zijn ze aantrekkelijk voor kleine ondernemers die hun werk en privéleven op één locatie willen combineren.

Ook reguliere woningzoekenden kunnen hier hun nieuwe thuis vinden. Bij de verhuur komen zowel woningzoekenden met een inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK) als reguliere woningzoekenden in aanmerking, mits zij voldoen aan de geldende toewijzingsvoorwaarden. De woningen worden verhuurd door HEEMwonen via Thuis in Limburg.

Meer dan alleen nieuwe woningen

Voor HEEMwonen gaat de betekenis van het project verder dan het toevoegen van 17 woningen. Door bestaande gebouwen een nieuwe bestemming te geven, wordt leegstand aangepakt en krijgt een vertrouwde plek in Schaesberg opnieuw een functie.

“Met C’haseberg Suites laten we zien hoeveel mogelijkheden er liggen in bestaande gebouwen. Waar jarenlang leegstand was, ontstaat nu ruimte voor 17 huishoudens. Daarmee voegen we niet alleen woningen toe, maar geven we ook een vertrouwde plek in Schaesberg nieuw leven. We investeren zo niet alleen in goede woningen, maar ook in de toekomst van de buurt. Dat is voor ons de kern van Samen Buurtmaken,”

Dat vertelt Nenad Bogdanovic, directeur van HEEMwonen.

Samenwerking maakt transformatie mogelijk

De herontwikkeling is tot stand gekomen dankzij de samenwerking tussen HEEMwonen, ontwikkelaar C’odex, Van Heur Bouw & Onderhoud en de gemeente Landgraaf. Gezamenlijk is gewerkt aan een nieuwe invulling voor de voormalige school en apotheek, met aandacht voor duurzaamheid, woonkwaliteit en de omgeving.

Met de oplevering is een belangrijke mijlpaal bereikt. De komende periode maken de appartementen zich op voor hun nieuwe bewoners.

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Bron: persbericht HEEMwonen.

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