ABC Limburg 25 jaar: strijd tegen laaggeletterdheid blijft nodig

HEERLEN – ABC Limburg bestaat 25 jaar. De organisatie, die zich inzet voor mensen die moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden, viert dit jubileum op donderdag 12 november 2026 met een conferentie in Heerlen. Onder het motto ‘Samen naar een samenleving waarin iedereen kan meedoen!’ bespreken beleidsmakers, maatschappelijke organisaties en ervaringsdeskundigen hoe meer Limburgers volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving.

Laaggeletterdheid blijft een uitdaging

Volgens ABC Limburg hebben in Nederland ruim drie miljoen volwassenen moeite met lezen, schrijven, rekenen en/of digitale vaardigheden. De organisatie wijst erop dat in verschillende Limburgse gemeenten en regio’s, waaronder Heerlen, Kerkrade, Venray, Gennep, Bergen, Roermond en Venlo, het aandeel mensen met beperkte basisvaardigheden boven het door ABC Limburg genoemde landelijke gemiddelde van 13 procent ligt.

Wie deze vaardigheden onvoldoende beheerst, kan bijvoorbeeld moeite hebben met het invullen van formulieren, het lezen van een bijsluiter, het begrijpen van reisinformatie of het regelen van digitale bankzaken. De toenemende digitalisering maakt toegankelijke dienstverlening volgens de organisatie extra belangrijk.

Al 25 jaar aandacht voor basisvaardigheden

Wat begon als een lokaal initiatief, is volgens ABC Limburg uitgegroeid tot een netwerkorganisatie die met gemeenten, bibliotheken, onderwijsinstellingen, zorg- en welzijnsorganisaties en de provincie Limburg samenwerkt om laaggeletterdheid terug te dringen.

ABC Limburg zet zich onder meer in voor het doorbreken van schaamte rond laaggeletterdheid. Dat gebeurt met voorlichting, presentaties en persoonlijke verhalen van mensen die zelf hebben ervaren hoe het is om moeite te hebben met basisvaardigheden.

Taalambassadeurs delen hun ervaringen

Een belangrijke rol is weggelegd voor taalambassadeurs: opgeleide ervaringsdeskundigen die anderen stimuleren om opnieuw te gaan leren. Volgens ABC Limburg hebben tientallen taalambassadeurs de afgelopen jaren hun verhaal gedeeld. Ook worden zij betrokken bij gesprekken over beleid, onderwijs en dienstverlening, zodat oplossingen beter aansluiten bij de dagelijkse praktijk.

Begrijpelijke communicatie voor iedereen

ABC Limburg helpt organisaties bovendien om brieven, websites en informatiemateriaal begrijpelijker te maken. Onder meer Zuyderland Medisch Centrum, huisartsenpraktijken, het CBS, WML en verschillende Limburgse gemeenten maakten volgens de organisatie gebruik van deze toetsing.

Ook het versterken van de samenwerking tussen onderwijs, welzijn, gemeenten en maatschappelijke dienstverlening blijft een belangrijk onderdeel van het werk.

Jubileumconferentie in Heerlen

De jubileumconferentie vindt plaats op donderdag 12 november 2026, van 13.30 tot 17.00 uur, op de Brightlands-campus aan de Ada Lovelaceweg in Heerlen. Tijdens de bijeenkomst kijken betrokkenen terug op 25 jaar inzet en vooruit naar de uitdagingen voor de komende jaren.

Het bestuur van ABC Limburg benadrukt dat het verbeteren van basisvaardigheden niet alleen een verantwoordelijkheid van het individu is, maar een maatschappelijke opdracht. Volgens het bestuur werkt de aanpak, terwijl de noodzaak om ermee door te gaan onverminderd groot blijft.

Meer informatie over de organisatie is te vinden op de website van Stichting ABC. Lees ook ons eerdere bericht over samenwerking rond basisvaardigheden in Limburg.

Bron: persbericht ABC Limburg, 6 november 2026.

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