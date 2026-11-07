In memoriam: Ton Zeeuwen (80)

Van 1994 tot 2006 zette hij zich namens Belangen Behartiging Kerkrade (BBK) met hart en ziel in als wethouder en loco-burgemeester. Voor zijn grote maatschappelijke verdiensten werd hij in 2006 koninklijk onderscheiden als Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Ton was een wethouder met een groot inlevingsvermogen; een bestuurder die altijd oog had voor de menselijke maat. Hoewel het harde politieke spel hem destijds op een pijnlijke manier buitenspel zette en dwong tot een vroegtijdig afscheid van het stadhuis, bleef hij in de herinnering van velen een gerespecteerd man.

De laatste jaren van zijn leven waren niet gemakkelijk. Ton voerde een moedige, maar slopende strijd tegen zijn ziekte. Juist in die moeilijke tijd zocht en vond hij berusting in de gedachte dat alles in het leven uiteindelijk zijn eigen rechtvaardige weg vindt.

Na een bewogen leven en een zware strijd heeft Ton nu zijn rust gevonden.

De afscheidsdienst en de crematie vinden plaats op aanstaande donderdag om 13.00 uur in Crematorium Schifferheide te Kerkrade.

Ton, rust in vrede.

© Peter Trompetter Fotografie

About The Author