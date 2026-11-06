DMFF Awards 2026: Nederlandse film wint prijs voor beste bergfilmdebuut

AKEN/HEERLEN – Tijdens de openingsavond van het Dutch Mountain Film Festival op vrijdag 6 november 2026 in de Apollo Kino in Aken zijn de winnaars van de DMFF Awards bekendgemaakt. De hoofdprijs, de Crossborder DMFF Award, gaat naar Triglav, the Path of Redemption. Ook de Nederlandse productie Carrying dreams, the weight between us valt in de prijzen.

De CineSud Best Newcomer Award gaat naar Carrying dreams, the weight between us, de Parkstad Limburg Jury Award naar Silver, de DAV Climate Award naar Whispers in the Woods en de Best Mountaineering Film Award naar A Thousand Words. De korte stopmotionfilm Kronoshock ontvangt een Special Mention. De prijzen worden tijdens het festival bij de première van de betreffende films uitgereikt.

Wereldpremière én beste bergfilmdebuut voor Nederlanders

De wereldpremière van Carrying dreams, the weight between us krijgt met de prijs voor beste bergfilmdebuut een extra feestelijk tintje voor filmmakers Quinten van Vliet, Jordy Tjon en Yorick van Beek. De jury prijst de rustige manier van filmen en de oprechte beelden en verhalen over de porters van Tanzania’s Kilimanjaro. De jury benadrukt het groeiende enthousiasme, de trots en de vriendschap van de porters, naast de zwaarte van de bagage die zij dragen.

De film is op 7 november in Aken te zien en op 13 november in Quatro Cinema in Heerlen.

Sloveense winnaar beste artistieke bergfilm

De Crossborder DMFF Award voor meest artistieke bergfilm gaat naar de Sloveense filmmaker Rožle Bregar. Triglav, the Path of Redemption laat vanuit het perspectief van het hoofdpersonage zien hoe een tragisch ongeluk zijn schaduw blijft werpen over de gemeenschap van een bergdorp. De jury roemt de poëtische, respectvolle vertelling, de cinematografie en het gelaagde scenario.

De documentaire is op 8 november te zien in Würselen en op 14 november in Heerlen.

Parkstad Limburg Jury Award voor ‘Silver’

De Poolse filmmaker Natalia Koniarz wint met Silver de Parkstad Limburg Jury Award 2026. De documentaire speelt zich af in een zilvermijn hoog in de bergen van Bolivia. De jury ziet overeenkomsten tussen de gevaarlijke werkomstandigheden daar en die in de Limburgse steenkolenmijnen van een eeuw geleden. De film maakt de armoede, wanhoop en zware omstandigheden invoelbaar.

Silver is op 8 november in Würselen en op 14 november in Heerlen te zien.

DAV Climate Award voor verdwijnende natuur

Whispers in the Woods van de Franse filmmaker Vincent Munier ontvangt de DAV Climate Award. In de Vogezen wachten een grootvader, zijn zoon en zijn kleinzoon op zeldzame dieren. De jury prijst de natuurbeelden en de aandacht voor wat door menselijke invloeden uit het landschap verdwijnt. De DAV Climate Award bekroont sinds 2021 bergfilms die kritisch kijken naar klimaatverandering of milieuverontreiniging in berggebieden.

De film draait op 7 november in Aken en op 14 november in Heerlen.

Beste klimfilm nodigt uit verder te kijken

De Klimwandspecialist kiest jaarlijks de winnaar van de DMFF Best Mountaineering Film Award. Dit jaar is dat A Thousand Words van de Britse filmmakers Dom Bush en Matt Sharman. Volgens de jury spreekt de film zowel ervaren bergliefhebbers als nieuwe generaties aan en moedigt hij kijkers aan verder te kijken dan de vertrouwde plekken en perfecte plaatjes.

De film is op 7 november te zien in Aken en op 14 november in Heerlen.

Een Special Mention gaat naar Kronoshock van Ignasi López Fàbregas, die in 2023 met Egoland de prijs voor beste klimfilm won. De handgemaakte stopmotionfilm kijkt op humoristische en ironische wijze naar het bergtoerisme. Vertoningen zijn er op 7 november in Aken, 8 november in Würselen, 10 november in Maastricht en 14 november in Heerlen.

DMFF Awards voor beste bergfilms in competitie

Sinds 2014 worden de DMFF Awards uitgereikt aan films uit de Official Selection van het Dutch Mountain Film Festival. Elke prijs bestaat uit een geldbedrag en een beeld, een Steinman van kunstenaar Leo Horbach. Uit ruim 150 inzendingen bepaalt een onafhankelijke filmjury de winnaars. Dit jaar bestaat de jury uit Jonathan Vandevoorde van Bergen Magazine, schrijver en journalist Joos Philippens en Lotte Quaedvlieg van Studio Yeddi.

Overzicht winnaars DMFF Awards 2026

Crossborder DMFF Award: Triglav, the Path of Redemption (2026), Rožle Bregar. Te zien op 8 november in Würselen en 14 november in Heerlen.

Triglav, the Path of Redemption (2026), Rožle Bregar. Te zien op 8 november in Würselen en 14 november in Heerlen. CineSud Best Newcomer Award: Carrying dreams, the weight between us (2026), Quinten van Vliet, Jordy Tjon en Yorick van Beek. Te zien op 7 november in Aken en 13 november in Heerlen.

Carrying dreams, the weight between us (2026), Quinten van Vliet, Jordy Tjon en Yorick van Beek. Te zien op 7 november in Aken en 13 november in Heerlen. Parkstad Limburg Jury Award: Silver (2025), Natalia Koniarz. Te zien op 8 november in Würselen en 14 november in Heerlen.

Silver (2025), Natalia Koniarz. Te zien op 8 november in Würselen en 14 november in Heerlen. DAV Climate Award: Whispers in the Woods | Le Chant des Fôrets (2026), Vincent Munier. Te zien op 7 november in Aken en 14 november in Heerlen.

Whispers in the Woods | Le Chant des Fôrets (2026), Vincent Munier. Te zien op 7 november in Aken en 14 november in Heerlen. De Klimwandspecialist Best Mountaineering Film Award: A Thousand Words (2025), Dom Bush en Matt Sharman. Te zien op 7 november in Aken en 14 november in Heerlen.

A Thousand Words (2025), Dom Bush en Matt Sharman. Te zien op 7 november in Aken en 14 november in Heerlen. Special Mention: Kronoshock (2026), Ignasi López Fàbregas. Te zien op 7 november in Aken, 8 november in Würselen, 10 november in Maastricht en 14 november in Heerlen.

Lees ook ons eerdere bericht over het Dutch Mountain Film Festival.

Bron: persbericht Dutch Mountain Film Festival.

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