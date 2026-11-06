‘Wij, de Anderen’ in Theater Landgraaf: hoe snel oordelen we over elkaar?

LANDGRAAF – Op zaterdag 14 november 2026 om 20.00 uur is in Theater Landgraaf de voorstelling Wij, de Anderen te zien. In deze Nederlandse theaterproductie staan vooroordelen, sociale ongelijkheid, opvoeding en polarisatie centraal.

Een gesprek bij het tuinhekje

Een hoogzwangere vrouw uit een volksbuurt, die een bijstandsuitkering ontvangt, staat met een sigaret bij haar tuinhekje. Wat begint als een nonchalant gesprekje, groeit uit tot een scherpe, grappige en filosofische monoloog. Hoe snel trekken we conclusies over anderen op basis van een eerste indruk?

De voorstelling raakt aan bestaansonzekerheid, armoede, woningnood, opvoeding en de kloof tussen ‘wij’ en ‘de anderen’.

Spel en makers

Spel: Madeliefe Koops

Tekst en regie: Sander van Egmond, geïnspireerd op een voormalige buurvrouw

Vormgeving: Katrin Henss

Coproductie: Theater Werkplaats Maastricht

Wij, de Anderen was eerder onder meer te zien bij Theater aan het Vrijthof in Maastricht en op andere regionale podia.

Praktische informatie

Datum: zaterdag 14 november 2026

Aanvang: 20.00 uur

Locatie: Theater Landgraaf

Genre: toneel, zitplaatsen

Bekijk de trailer van de voorstelling.

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Bron: voorstellingsinformatie Theater Landgraaf.

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