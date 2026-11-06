Theatergroep Kuvri speelt ‘Zörg uvver d’r zörgrobot’ in Heerlen

HEERLEN – Theatergroep Kuvri brengt op vrijdag 13, zaterdag 14 en zondag 15 november 2026 de klucht ‘Zörg uvver d’r zörgrobot’ van auteur Henk Roede op de planken in Cultuurhuis Heerlen.
De voorstellingen vinden plaats in de theaterzaal van Cultuurhuis Heerlen aan de Sittarderweg 145 in Heerlen.
Speeltijden en tickets
Wie de voorstelling wil bijwonen, kan via de links per speeldag kaarten bestellen.
Bron: Theatergroep Kuvri.
About The Author
Advertentie
Advertentie
Shop bij Amazon.nl en steun Parkstad Actueel
Bekijk het actuele aanbod van Amazon.nl. Wanneer je via onze link bestelt, ontvangen wij mogelijk een kleine vergoeding. Jij betaalt niets extra.
Bekijk Amazon.nl
Affiliatelink – Parkstad Actueel kan een vergoeding ontvangen.
Advertentie
Een huurauto nodig voor je volgende reis?
Bekijk eenvoudig het aanbod van huurauto’s via VIPCars.com.
Bekijk huurauto’s
Affiliatelink – Parkstad Actueel kan een vergoeding ontvangen.
Advertentie
Ontdek jouw nieuwe favoriete geur
Bekijk het assortiment dames-, heren- en unisexparfums bij Parfumbella.
Bekijk de parfums
Affiliatelink – Parkstad Actueel kan een vergoeding ontvangen.
Advertentie
Alles voor sport en beweging
Ontdek sportkleding, schoenen en materialen voor meer dan 70 sporten bij Decathlon.
Bekijk het aanbod
Affiliatelink – Parkstad Actueel kan een vergoeding ontvangen.
Advertentie
Ontdek Lunzo DE
Shop uit een groot assortiment bij Lunzo DE, met gratis verzending op alle producten.
Bekijk Lunzo DE
Affiliatelink – Parkstad Actueel kan een vergoeding ontvangen.
Advertentie
Amazon Prime 30 dagen gratis proberen
Probeer Amazon Prime 30 dagen gratis en ontdek onder meer snelle bezorging en Prime Video.
Probeer Amazon Prime
Affiliatelink – Parkstad Actueel kan een vergoeding ontvangen.
Advertentie
Prime Video 30 dagen gratis proberen
Stream films en series via Prime Video en probeer de dienst 30 dagen gratis.
Bekijk Prime Video
Affiliatelink – Parkstad Actueel kan een vergoeding ontvangen.