Aankondigingsposter van Theatergroep Kuvri voor de klucht Zörg uvver d’r zörgrobot in Cultuurhuis Heerlen, november 2026

Theatergroep Kuvri speelt ‘Zörg uvver d’r zörgrobot’ in Heerlen

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HEERLEN – Theatergroep Kuvri brengt op vrijdag 13, zaterdag 14 en zondag 15 november 2026 de klucht ‘Zörg uvver d’r zörgrobot’ van auteur Henk Roede op de planken in Cultuurhuis Heerlen.

De voorstellingen vinden plaats in de theaterzaal van Cultuurhuis Heerlen aan de Sittarderweg 145 in Heerlen.

Speeltijden en tickets

Wie de voorstelling wil bijwonen, kan via de links per speeldag kaarten bestellen.

Bron: Theatergroep Kuvri.

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Redactie van ParkstadActueel

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