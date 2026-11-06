Yvon Kanters brengt hartverwarmende muziek en verhalen naar Theater Landgraaf

LANDGRAAF – Zangeres Yvon Kanters verzorgt op zondag 15 november 2026 om 14.30 uur een bijzondere muzikale middag in Theater Landgraaf. Samen met haar pianist brengt ze klassieke muziek, tijdloze popliedjes en verhalen over de verbindende kracht van muziek.

Muziek die herinneringen oproept

Yvon Kanters maakte de afgelopen jaren indruk met haar optredens in verzorgingshuizen en bij bijzondere gelegenheden. Tijdens de voorstelling klinkt muziek van onder meer het Ave Maria van Bach/Gounod tot liedjes van Elvis Presley. De muziek wordt afgewisseld met persoonlijke verhalen over haar ervaringen en over de manier waarop muziek mensen met dementie kan verbinden met herinneringen en dierbaren.

Kanters was eerder te zien bij Podium Klassiek en Tijd voor MAX. Tijdens de coronapandemie ontdekte de in Veghel geboren zangeres haar roeping: zingen voor ouderen in de zorg. Met haar initiatief Myoso Music brengt ze muzikale troost en verbinding.

Praktische informatie

Datum: zondag 15 november 2026

zondag 15 november 2026 Aanvang: 14.30 uur

14.30 uur Locatie: Theater Landgraaf

Theater Landgraaf Voorstelling: Yvon Kanters, met pianist

Meer informatie over Yvon Kanters en haar werk is te vinden op myosomusic.nl. Bekijk ook onze eerdere aankondiging van een muziekvoorstelling in Theater Landgraaf.

Bron: aankondiging Theater Landgraaf.

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