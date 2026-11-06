Een miljardair die jouw rekening betaalt? Dit zit achter OnlyBills

Een rekening uploaden en hopen dat een ander die betaalt. Het idee gaat rond op sociale media en heeft verschillende ontwikkelaars geïnspireerd. Een van de initiatieven is OnlyBills, dat voor 11 november 2026 een iPhone-app aankondigt. Maar wat is er al bekend over het platform?

Op de website only-bills.com kunnen geïnteresseerden zich inschrijven voor een wachtlijst. Het aangekondigde principe lijkt op een datingapp: gebruikers bladeren door rekeningen en kunnen naar rechts swipen als ze iemand willen helpen.

Volgens de makers gaat het geld rechtstreeks naar het bedrijf dat de rekening heeft verstuurd. Het zou dus niet op de rekening van de hulpvrager of van OnlyBills terechtkomen. De website stelt dat de app gratis is en geen toeslag op betalingen rekent.

Het oorspronkelijke idee kwam niet van Elon Musk

Het idee kreeg bekendheid door een bericht van X-gebruiker Destiny Ndlovu, ook bekend als @destiny_ndlovu. Zij stelde voor om een app te maken waarop mensen hun rekeningen uploaden en ‘verveelde miljardairs’ naar rechts swipen om die te betalen.

De makers van Pay My Billy verwijzen naar dit bericht op X als inspiratie voor hun eigen project. Het oorspronkelijke X-bericht kon tijdens onze controle niet rechtstreeks worden uitgelezen. Ook International Business Times beschrijft de herkomst van het idee.

Vervolgens ontstonden verschillende projecten rond dat principe. Op sociale media werd het idee ook aan Elon Musk toegeschreven. Factcheckorganisatie Lead Stories vond echter geen bewijs dat Musk de vermeende aankondiging op zijn X-account heeft gedaan.

Wie zit achter OnlyBills?

OnlyBills noemt op de eigen informatiepagina Nucleus Sovereign Systems als maker. Volgens de organisatie bestaat het team uit mensen met ervaring in bankieren en technologie waarmee gebruikers zelf controle over hun gegevens houden. Op de ‘Over ons’-pagina worden geen individuele oprichters genoemd.

De makers schrijven dat zij kleine, directe vormen van hulp eenvoudiger willen maken. Een betaalde energierekening, dierenartsrekening of maand kinderopvang kan volgens hen veel betekenen voor degene die hulp krijgt.

OnlyBills op only-bills.com is een afzonderlijk initiatief. De website benadrukt geen verband te hebben met andere diensten die eveneens de naam OnlyBills gebruiken. Ook A Little Help en Pay My Billy zijn andere projecten.

Voorbeeldschermen tonen fictieve personen

De website kondigt een lancering in de App Store aan op 11 november. Dat is een mededeling van de makers; daarmee is nog niet onafhankelijk vastgesteld dat de app op die datum beschikbaar zal zijn of zoals beschreven zal werken.

Ook de voorbeeldschermen op de website vragen om onderscheid tussen presentatie en praktijk. Onderaan vermeldt OnlyBills dat de getoonde namen, rekeningen en bedragen fictief zijn. De personen op de rekeningkaarten zijn met AI gegenereerd. De beelden vormen daarmee geen bewijs dat deze mensen daadwerkelijk financiële hulp hebben ontvangen.

Of Nederlandse gebruikers bij de start rekeningen kunnen laten betalen, blijkt niet duidelijk uit de geraadpleegde informatie.

Een echte rekening bewijst nog geen financiële nood

Volgens OnlyBills worden ingediende rekeningen vóór plaatsing door een medewerker gecontroleerd. De privacyverklaring vermeldt dat een beoordelaar de rekeningfoto en gegevens zoals het rekeningnummer, bedrag en de vervaldatum kan bekijken. Andere gebruikers krijgen volgens die verklaring de rekeningfoto en het rekeningnummer niet te zien.

Hoe het platform vaststelt of iemand de rekening daadwerkelijk niet zelf kan betalen, wordt niet duidelijk uitgelegd. Een controle op de echtheid van een rekening is immers iets anders dan een beoordeling van iemands financiële situatie.

Ook levert het aantal hulpvragen op zo’n platform niet vanzelf een betrouwbaar beeld van armoede op. Het gaat om mensen die de dienst kennen en ervoor kiezen hun hulpvraag te delen. Zonder aanvullend onderzoek kan daaruit geen conclusie worden getrokken over hoeveel mensen in een land hun rekeningen niet kunnen betalen.

Wachtlijst biedt geen garantie op hulp

Voorlopig kunnen geïnteresseerden zich aanmelden voor een bericht over de aangekondigde lancering. Een plek op de wachtlijst betekent niet dat een rekening wordt betaald.

Het initiatief maakt een idee over directe hulp concreet. Of het ook op grotere schaal werkt, hoe misbruik wordt tegengegaan en welke landen worden ondersteund, zal verder moeten blijken.

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