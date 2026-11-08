HEERLEN – De dagen worden korter, de winterjassen komen weer uit de kast en in het centrum van Heerlen hangt de kerstversiering al een tijdje. De stad maakt zich op voor de gezelligste weken van het jaar: van Sinterklaas en verlanglijstjes tot lichtjes, winterse uitjes en cadeautjes onder de kerstboom.

Eerst nog even de Sint

Voordat de kerstman zijn intrede doet, is het eerst de beurt aan Sinterklaas. Op zondag 15 november wordt hij vanaf 12.30 uur verwacht in het centrum, bij de Bongerd. Voor de kinderen is dat hét moment om hun verlanglijstje mee te nemen. En voor de volwassenen? Die kunnen alvast beginnen met de jaarlijkse zoektocht naar het perfecte cadeau.

Een beetje kerstmagie in Heerlen

Vanaf 10 december tot en met 3 januari staat Wintertijd Heerlen op het programma. Denk aan schaatsen, een glijbaan, curling, wintergolf en gezellige momenten in de stad. Op 13 en 20 december staan bovendien wintermarkten gepland. Ideaal om rond te struinen, iets lekkers te halen en bij lokale ondernemers naar originele cadeaus te kijken.

Van kleine verrassingen tot grote wensen

Niet ieder cadeau hoeft groot of duur te zijn. Soms is iets persoonlijks het allerleukst. Maar voor wie graag uitpakt met een bijzondere verrassing, zijn er ook grotere wensen: voor liefhebbers van fotografie, muziek en technologie bijvoorbeeld.

Advertentie · Sony NL

Een luxe verrassing voor iemand die van mooie apparaten voor thuis of persoonlijke verzorging houdt? Ook dat kan op een verlanglijstje staan. Het leukste cadeau is natuurlijk iets waarvan je weet dat de ander er écht blij van wordt.

Advertentie · Dyson NL

En misschien droomt iemand juist van eropuit gaan in het nieuwe jaar: meer buiten zijn, nieuwe routes ontdekken en vaker de fiets pakken. Ook voor dat soort wensen zijn er cadeautips.

Advertentie · Finbike.com NL

Advertentie · HEMA

Het mooiste van de feestdagen

Uiteindelijk draait deze tijd van het jaar niet alleen om pakjes. Het zijn ook die kleine momenten: samen wandelen langs de versiering, een warme chocolademelk op een koude dag, even tijd maken voor elkaar. Dus trek je jas aan, bezoek Heerlen en geniet van alles wat de komende weken brengen.

Lees ook: Heerlijk zonnetje in Heerlen en de kerstversiering hangt al.

About The Author