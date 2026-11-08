Dialecthart klopt volop in een uitverkocht Catharinahuis

KERKRADE – Een bomvol Catharinahuis óppen Hoots vormde zondagmiddag het decor voor de traditionele dialectmiddag van de Dialekverain Kirchröadsj. Met maar liefst 160 cultuurliefhebbers in de zaal werd het een middag vol lokale trots, humor over de grens én de officiële presentatie van de nieuwe Kirchröadsjer Dialekkalender.

Koffie, vlaai en eigen werk

Al vroeg stroomde de zaal in het Catharinahuis vol met mensen die de Kerkraadse taal en cultuur een warm hart toedragen. Om half drie zat de sfeer er direct goed in toen de geur van verse koffie en Limburgse vlaai door de ruimte trok. De middag trapte af met voordrachten van de eigen leden van de Dialekverain. Zij brachten zelfgeschreven verhalen en gedichten ten gehore, die aandachtig en met veel waardering door het publiek werden ontvangen. De muzikale omlijsting was in vertrouwde handen van de muzikanten van Auw Sjóttel, die zorgden voor een gezellige, ongedwongen sfeer tussen de programmaonderdelen door.

Humor van Kaalheide tot Aken

De lachspieren van de aanwezigen werden deze middag flink op de proef gesteld. Buuttereedner Laven beklom het podium en nam de geschiedenis van zijn geboorteplaats Kaalheide op een uiterst ludieke en herkenbare wijze op de hak.

Als speciale gast deed deze editie de grens vervagen: Manni d’r Hausmeister was afgereisd uit Aken. In onvervalst Akens dialect, het Öcher plat, bracht hij een optreden met een technisch hoogstaand en messcherp stuk tekst. De taalkundige verwantschap tussen het Akens en het Kerkraads dialect zorgde ervoor dat de grappen moeiteloos landden en de hele zaal plat ging van het lachen.

Eerste kalender voor een trotse Antoine Ruiters

Hoewel de middag in het teken stond van gezelligheid, draaide het hoofddoel om de belangrijkste inkomstenbron van de vereniging: de verkoop van de jaarlijkse dialectkalender. Het is een diepgewortelde traditie dat het eerste exemplaar wordt uitgereikt aan iemand die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor de Kerkraadse cultuur.

Dit jaar viel die grote eer te beurt aan Antoine Ruiters. Uit handen van verenigingsvoorzitter Hub Vreuls ontving hij de kalender voor 2026. Ruiters reageerde zichtbaar geëmotioneerd: “Ik ben sprakeloos en vind het een grote eer dat jullie mij hebben gekozen.” Na de officiële overhandiging werd er onder luid applaus een persfoto gemaakt van de apetrotse Ruiters en voorzitter Vreuls.

Gezellig bijkletsen en kalenders scoren

Na het officiële programma was de middag nog lang niet voorbij. De 160 bezoekers bleven nog geruime tijd gezellig nazitten om onder het genot van een drankje bij te praten, herinneringen op te halen en natuurlijk de kersverse kalender uitgebreid te bewonderen.

Met de opbrengst van deze kalender kan de vereniging haar culturele werk blijven voortzetten. Voor wie de middag heeft gemist of nog een exemplaar wil bemachtigen, is de Kirchröadsjer Dialekkalender 2026 vanaf nu fysiek te koop bij Boekhandel Deurenberg aan de Niersprinkstraat in het centrum en bij Boekhandel Schreurs aan de Graverstraat in Kerkrade-West.

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