Gezondheidsbeurs trekt veel belangstelling in Parkstad

Door Peter Trompetter

Tijdens deze beurs presenteerden ruim 100 standhouders en regionale zorgorganisaties (zoals hoofdsponsor MeanderGroep) zich op de tweede verdieping van het stadion. Bezoekers konden hier terecht voor interactieve stands, gezondheidstests, workshops en lezingen, verdeeld over thema’s zoals gezondheid & zorg, voeding & vitaliteit, bewegen & vrije tijd en niet te een goede nachtrust in een seniorenbed.

Op de zeer goed bezochte gezondheidsbeurs werd duidelijk hoeveel hulpbehoevende senioren en bejaarden onze regio telt. Er ontstonden flinke wachtrijen bij de stands waar veel noviteiten te zien waren. Nieuw dit jaar was de stand van Boobbuddy (www.boobbuddy.nl), een ware verademing voor veelvoorkomende klachten bij dames.

Ook Duo Geluk trok de aandacht. Dit duo bestaat uit contactclowns die met humor, muziek en persoonlijke aandacht contact proberen te maken met mensen. Vooral voor ouderen en mensen met dementie kan zo’n ontmoeting veel betekenen. Soms is een glimlach of een klein moment van contact al genoeg om iemand een fijne dag te bezorgen.

De professionals van onder andere Meander waren op alle fronten aanwezig om bezoekers met raad en daad bij te staan. Dankzij hun sponsoring was de gezondheidsbeurs gratis toegankelijk én kregen bezoekers zelfs een gratis kop koffie of thee. In de lounge was dan ook geen zitplaats meer te vinden; veel mensen kwamen naast de informatie ook voor de gezelligheid en om even te ontsnappen aan de eenzaamheid. Zo sloeg de beurs twee vliegen in één klap. Het evenement is absoluut voor herhaling vatbaar en het gevoel overheerst dat het elk jaar drukker en succesvoller wordt.

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