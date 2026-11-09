Lezing over de Eyserbeek bij IVN Kerkrade op 17 november

Op dinsdag 17 november verzorgt Herman Langen voor IVN Kerkrade een lezing over het Eyserbeekdal. De lezing belicht landschap, nieuwe en oude natuur langs de oevers van de Eyserbeek tussen Simpelveld en Cartils.

De Eyserbeek (ofwel Ezerbaak) ontspringt in Bocholtz en stroomt dan via Simpelveld naar Eys. Bij Cartils mondt ze in de Geul uit. Vroeger lagen langs de Eyserbeek enkele watermolens, zo lagen in Simpelveld de Oude molen en de Bulkemsmolen. Het Eyserbeekdal ligt tussen de plateaus van Bocholtz en Ubachsberg en is een van de kerngebieden van het Zuid-Limburgse Heuvelland.

Aanvang: dinsdag 17 november 2026 om 19.30 uur in het Sjevemethoes, Sint Pieterstraat 3, 6463 CS Kerkrade.

Foto: Herman Langen / IVN Kerkrade (archief).

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