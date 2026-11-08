Van verpleegkundige naar onderneemster: Monique Hamers maakt van een probleem in de zorg haar missie

Door Peter Trompetter

Monique Hamers:

“Soms moet je jarenlang in de zorg werken om te ontdekken dat bepaalde problemen steeds opnieuw terugkomen. Je ziet mensen die ongemak ervaren, je probeert oplossingen te vinden, maar toch blijft het behelpen. Voor Monique Hamers was dat aanleiding om niet langer af te wachten, maar zelf in actie te komen. Na ruim dertig jaar als verpleegkundige besloot ze een product te ontwikkelen dat het dagelijks leven van veel mensen een stukje aangenamer kan maken. Zo ontstond BoobBuddy.

In haar jarenlange loopbaan in de zorg kwam Monique regelmatig vrouwen, maar ook mannen, tegen die te maken hadden met geïrriteerde huidplooien. Vooral onder de borsten, maar ook in de buik- en liesstreek. Door transpiratie, vocht en wrijving kon de huid rood worden en soms zelfs zo beschadigd raken dat er pijnlijke wondjes ontstonden.

Wat doe je om die mensen te helpen? In de praktijk werden allerlei hulpmiddelen gebruikt. Talkpoeder, crèmes, scheurlinnen, katoenen zakdoekjes en zelfs stukken van oude lakens die onder de borsten of tussen de huidplooien werden gelegd. Alles met hetzelfde doel: het vocht opvangen en het ongemak verminderen.

Monique zag het keer op keer gebeuren. De gebruikte oplossingen boden niet altijd voldoende comfort en waren bovendien niet altijd praktisch. Het bleef haar bezighouden. Moest dat nu echt de beste oplossing zijn?

Ze stelde zichzelf steeds vaker dezelfde vraag: dit moet toch anders kunnen? Comfortabeler, hygiënischer en vooral vriendelijker voor de huid.

Die gedachte liet haar niet meer los. Met haar ervaring uit de zorg besloot ze zelf op zoek te gaan naar een betere oplossing. Het resultaat werd BoobBuddy: speciaal gevormde, zweetabsorberende pads van honderd procent katoen.

Een product dat misschien eenvoudig lijkt, maar voortkomt uit meer dan dertig jaar praktijkervaring. De pads zijn zacht, wasbaar en herbruikbaar en bedoeld om transpiratievocht op te nemen en de huidplooien droger te helpen houden.

Voor onder de borsten zijn ze verkrijgbaar in de maten S, M en L. Daarnaast zijn er rechte pads voor gebruik in de buik- en liesplooien. Daarmee wil Monique mensen een comfortabel en praktisch alternatief bieden voor de lapjes stof, zakdoekjes en andere hulpmiddelen die vroeger vaak werden gebruikt.

De pads zijn bedoeld voor dagelijks gebruik. Voor een goede verzorging wordt geadviseerd dagelijks een schone, droge pad te gebruiken. Wassen kan op 30 graden, zonder wasverzachter. Daarna bij voorkeur aan de lucht laten drogen.

Maar voor Monique is BoobBuddy meer dan alleen een eigen product op de markt brengen. Ze heeft nog een belangrijke wens: haar product ook onder de aandacht brengen van zorginstellingen. Want juist daar komt haar jarenlange ervaring samen met het idee waarmee het allemaal begon. Ze hoopt dat meer mensen kunnen profiteren van een eenvoudige oplossing die het dagelijks comfort kan verbeteren.

Wat begon met het zien van ongemak bij patiënten, groeide uit tot een eigen onderneming. Monique zag een probleem dat in de dagelijkse zorg steeds terugkeerde en besloot daar zelf iets aan te doen.

En misschien is dat wel het mooiste aan dit verhaal. Na ruim dertig jaar in de zorg is haar betrokkenheid bij mensen niet verdwenen. Integendeel, ze heeft er een nieuwe bestemming aan gegeven.

BoobBuddy – ontstaan vanuit ervaring in de zorg, met aandacht voor comfort en huidverzorging.

Meer informatie over de producten, beschikbare maten en prijzen is te vinden op:

www.boobbuddy.nl

Bestellen kan rechtstreeks via de website of door Monique een privébericht te sturen via Facebook. Ophalen is op afspraak mogelijk.

© Peter Trompetter Fotografie

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