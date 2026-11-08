Terugblik | Thijs Wöltgens Lezing 2026

Grote belangstelling in het Corneliushuis

De belangstelling voor de Thijs Wöltgens Lezing 2026 was boven verwachting. Het Corneliushuis in Heerlen was goed gevuld voor een middag waarin de toekomst van de zorg, solidariteit en maatschappelijke verantwoordelijkheid centraal stonden.

Onder de aanwezigen waren ook de vrouw van Thijs Wöltgens, Jeanne, en hun kinderen. Zij waren uitgenodigd als eregasten. Het was bijzonder dat de familie aanwezig was bij een lezing die inmiddels al jaren de naam draagt van hun man en vader.

Een Kerkradenaar die zijn sporen naliet

Thijs Wöltgens werd op 30 november 1943 geboren in Kerkrade. Hij overleed op 7 mei 2008, op 64-jarige leeftijd. Hij was jarenlang actief voor de Partij van de Arbeid en was van 1989 tot 1994 fractievoorzitter in de Tweede Kamer. In 1994 werd hij burgemeester van Kerkrade, een functie die hij tot 2000 vervulde.

Sinds 2010 wordt jaarlijks de Thijs Wöltgens Lezing gehouden. Daarmee wordt zijn gedachtegoed levend gehouden. Vooral zijn ideeën over solidariteit, verantwoordelijkheid en het belang van een samenleving waarin niet alleen het eigenbelang telt, komen daarbij terug.

Van Kerkrade naar Den Haag en weer terug

De middag begon met een welkom door Hans Bosch, voorzitter van PRO Kerkrade, en Sander Gorissen, fractievoorzitter van PRO Kerkrade.

Daarna gingen Casper Gelderblom, wethouder van Heerlen, en Julian Bushoff, Tweede Kamerlid, met elkaar in gesprek over de toekomst van de zorg. Joëlle van Drunen leidde het gesprek.

Voor Parkstad is dat geen onderwerp dat ver van de mensen afstaat. De ontwikkelingen rond Zuyderland en de toekomst van het ziekenhuis in Heerlen houden veel inwoners bezig. De vraag is hoeveel invloed een regio eigenlijk heeft op de zorgvoorzieningen en welke verantwoordelijkheid bij de landelijke politiek ligt.

Marcel Levi als hoofdspreker

Dit jaar was prof. dr. Marcel Levi uitgenodigd als hoofdspreker. Hij is internist, hoogleraar en een bekende naam in de medische wereld. Hij was onder meer bestuursvoorzitter van het AMC in Amsterdam en is voorzitter van NWO.

Hij vertelde vanuit zijn ruime ervaring over de gezondheidszorg en de vraag hoe solidair ons zorgstelsel nog is. Ook de rol van zorgverzekeringen, marktwerking en de verschillen tussen mensen kwamen aan bod.

Krijgt iedereen dezelfde kansen op goede zorg? Maakt het verschil waar je woont of hoeveel je te besteden hebt? Het zijn vragen waar niet zomaar een antwoord op te geven is, maar die wel belangrijk zijn voor de toekomst van onze gezondheidszorg.

Tijd voor vragen en een gesprek

Na de lezing kregen de aanwezigen de gelegenheid om vragen te stellen aan Marcel Levi. Er werd ook onderling nagepraat. De middag werd muzikaal omlijst en bood voldoende gelegenheid om elkaar te ontmoeten.

Een gedachtegoed dat blijft

De Thijs Wöltgens Lezing laat zien dat de onderwerpen waar hij zich destijds sterk voor maakte nog steeds actueel zijn. Goede zorg, solidariteit en verantwoordelijkheid voor elkaar blijven zaken waarover we met elkaar in gesprek moeten blijven.

Met een boven verwachting grote opkomst kan de organisatie terugkijken op een geslaagde middag. Dank aan Marcel Levi, Casper Gelderblom en Julian Bushoff voor hun bijdragen, aan de organisatie en natuurlijk aan iedereen die aanwezig was.

En mooi dat ook Jeanne en de kinderen van Thijs Wöltgens deze middag als eregasten hebben bijgewoond.

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