Uit volle borst: Vastelaovends Tieëkezinge in Theater Landgraaf

LANDGRAAF – De keel smeren en samen zingen: op vrijdag 20 november 2026 staat Theater Landgraaf in het teken van Vastelaovends Tieëkezinge. Ruud Kleinen, Dominique Paats en Joy Blijdenstein nemen het publiek vanaf 20.00 uur mee langs nostalgische liedjes uit de eigen regio.

Met carnaval in aantocht presenteert L1-programmamaker en LVK-presentator Ruud Kleinen een muzikaal feest der herkenning. Geen avond om alleen achterover te leunen, want de zaal zingt volop mee. Met 111 gesmeerde kelen krijgt het begin van het vastelaovendsseizoen zo een klinkende opening.

Vastelaovends Tieëkezinge met vertrouwde klanken

Accordeonist Dominique Paats zorgt voor de muzikale begeleiding. Joy Blijdenstein neemt als voorzanger het voortouw, terwijl Ruud Kleinen het publiek meeneemt in de sfeer van de Limburgse vastelaovend. Samen brengen zij een programma waarin herkenning en samen zingen centraal staan.

De liedjes komen uit de eigen regio en hebben die vertrouwde, nostalgische klank. De organisatie zorgt voor tekstboekjes, zodat iedereen kan aanhaken. Ook wie niet alle woorden uit het hoofd kent, kan dus gewoon meedoen.

Enthousiasme belangrijker dan zangervaring

Een geoefende zangstem is geen vereiste. Het motto van de avond is duidelijk: enthousiasme is belangrijker dan zangervaring. Het plezier van samen zingen staat voorop, met de muziek en de taal van de streek als verbindende factor.

Wanneer en waar?

Vastelaovends Tieëkezinge vindt plaats op vrijdag 20 november 2026 om 20.00 uur in Theater Landgraaf. Het gaat om een voorstelling met zitplaatsen, waarbij het publiek zelf een muzikale rol krijgt.

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