Welk liedje verovert Limburg? LVK 2027 begint op 11 november, halve finales in Voerendaal

VOERENDAAL/WEERT – Welk vastelaovesliedje verovert straks Limburg? De zoektocht begint op 11 november om 11.11 uur: dan opent Stichting LVK de vernieuwde digitale postbus voor het LVK 2027. De drie halve finales vinden plaats in cultureel centrum Borenburg in Voerendaal. De finale van de 51e editie is op vrijdag 29 januari 2027 op de Stadsbruglocatie in Weert.

Voor zangers, tekstschrijvers en componisten breekt daarmee een belangrijke periode aan. Hun inzending kan het begin zijn van een route via Voerendaal naar de finale in Weert. Daar organiseert Stichting LVK de finale samen met stadscarnavalsvereniging De Rogstaekers, stichting Bospop Weert en mediapartner L1.

LVK 2027: inzenden tot 6 december

De digitale postbus opent op de elfde van de elfde, precies om 11.11 uur. De inzendtermijn sluit op zondag 6 december 2026 om 09.00 uur. Een dag later, op maandag 7 december, maakt Stichting LVK bekend hoeveel liedjes zijn ingestuurd.

Het reglement en het volledige tijdpad staan op de website van Stichting LVK. Daar vinden deelnemers de voorwaarden voor hun liedje, de belangrijke tijdstippen en uitleg over de jurering. Een onafhankelijke LVK-jury beoordeelt alle inzendingen.

Zestig halve finalisten naar Borenburg in Voerendaal

Op maandag 14 december 2026 tussen 19.00 en 21.00 uur worden de zestig halve finalisten bekendgemaakt tijdens een live-uitzending op L1 radio. Aansluitend begint de kaartverkoop voor de drie halve finales in Borenburg.

Daarmee krijgt Voerendaal een plek op de route naar de LVK-finale. Vanuit de zestig halve finalisten gaan uiteindelijk twintig liedjes door naar de eindstrijd in Weert.

Iedere juryronde begint bij nul

De jurering bestaat uit drie rondes: van alle inzendingen naar zestig halve finalisten, vervolgens naar twintig finalisten en daarna naar één winnaar. Iedere ronde begint de puntentelling opnieuw bij nul.

Op de jurydag staan tekst en muziek centraal. De onafhankelijke LVK-jury bestaat onder anderen uit musici en kenners van de vastelaovend en het Limburgse dialect.

Zo tellen de stemmen mee

Tijdens de halve finales worden tekst, muziek, beeld en performance beoordeeld. Ongeveer de helft van de LVK-jury stemt mee, naast het publiek dat via sms zijn voorkeur kan doorgeven. De jury bepaalt 60 procent van de uitslag; de publieksstemmen tellen voor 40 procent mee.

In de finale stemmen de andere helft van de LVK-jury, de vastelaovesjury en het publiek via sms. De vastelaovesjury bestaat onder anderen uit oud-finalisten en andere betrokkenen uit de Limburgse carnavalswereld. Elk van deze drie groepen bepaalt een derde van de einduitslag. Het liedje met de meeste punten wint het LVK 2027.

Lees ook: Dialect en muziek centraal bij Kirchroa Jeet Plat.

About The Author