HOENSBROEK – GrausBouw sluit zich aan bij NOK.5 om gezamenlijk de grote onderhouds- en verduurzamingsopgave waar de vastgoedsector de komende jaren voor staat aan te gaan. Met de toevoeging van GrausBouw breidt NOK.5 haar dekking uit naar Zuid-Limburg en draagt het overal in Nederland bij aan verduurzaming en onderhoud van woningen. Met acht toonaangevende onderhoudsbedrijven en een landelijk installatietechniekbedrijf combineert NOK.5 de kracht van lokaal sterk verankerde bedrijven met de slagkracht van een landelijke groep. De aansluiting zal na goedkeuring door de mededingingsautoriteit definitief zijn.

Samen met de bestaande directie zet NOK.5 de succesvolle strategie van GrausBouw voort. Het continueren van goede kwaliteit, persoonlijke betrokkenheid en plezier van werken voor zowel de klanten als de medewerkers van GrausBouw staat hierbij centraal.

GrausBouw sluit zich aan bij NOK.5

Algemeen directeur René Vanhommerig: “Ik ben trots op wat we bij GrausBouw samen met alle collega’s hebben opgebouwd en op de sterke positie die we in Zuid-Limburg innemen. Met NOK.5 hebben we een partner gevonden die onze visie op kwaliteit, duurzaamheid en lokaal ondernemerschap deelt. Door onze krachten te bundelen, kunnen we onze klanten nog beter ondersteunen bij de uitdagingen van morgen, terwijl we trouw blijven aan wie we zijn. Ik heb er alle vertrouwen in dat we samen met onze medewerkers en het bestaande managementteam verder kunnen bouwen aan de toekomst van GrausBouw.”

Ieko Sevinga van NOK.5: “We zijn onder de indruk van de sterke positie die GrausBouw heeft opgebouwd in Zuid-Limburg. De focus op kwaliteit en duurzame positieve impact op vastgoed, mensen en maatschappij past naadloos in onze ondernemingsfilosofie. Daarnaast versterkt de samenwerking met GrausBouw onze NOK.5 dienstverlening en positionering als dé plek voor talent. We kijken ernaar uit om het team van GrausBouw te ondersteunen bij het realiseren van de verdere ambities.”

Over GrausBouw

GrausBouw is al meer dan 100 jaar actief in bouw en onderhoud. De afgelopen decennia heeft het bedrijf zich ontwikkeld als toonaangevend vastgoedonderhoudsbedrijf voor professionele opdrachtgevers in Zuid-Limburg. Hierbij focust GrausBouw zich op corporaties, onderwijsinstellingen, zorginstellingen en (semi)overheid. GrausBouw ondersteunt haar klanten bij al haar onderhoudsvraagstukken; van dagelijks en mutatieonderhoud tot volledige verduurzamingsprojecten.

Over NOK.5

NOK.5 ondersteunt woningcorporaties en andere professionele opdrachtgevers zoals (semi)overheid, zorginstellingen en vakantieparken bij verduurzaming en onderhoud, is actief in heel Nederland en bestaat uit bedrijven die sterk geworteld zijn in hun regio. Stuk voor stuk uit hetzelfde hout gesneden, met behoud van de eigen lokale signatuur en cultuur. NOK.5 bundelt krachten en expertises om zodoende maximale effectiviteit te behalen voor onze opdrachtgevers.

Naast GrausBouw zijn Hagemans (regio Gelderland/Oost-Brabant), De Kok Bouwgroep (West-/Midden-Brabant), Geluk Groep (regio Zeeland/West-Brabant), Koestr (regio Zuid-Holland), ToekomstGroep (regio Noord-Holland), SW Vastgoedverbetering (regio Noord-/Oost-Nederland) en Van Wijk (regio Utrecht) onderdeel van NOK.5.

Meer informatie: www.nok5.nl en www.grausbouw.nl.

Bron: aangeleverd persbericht, Hoensbroek, 6 november 2026.

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