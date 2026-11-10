Aod Òp Nuj maakt Heerlen warm: duizenden carnavalisten trotseren de kou

Door Lidia Carreno

HEERLEN – Het was koud op het Burgemeester van Grunsvenplein. Behoorlijk koud zelfs. Maar wie dinsdagavond 10 november tussen de duizenden carnavalisten stond, merkte al snel dat de temperatuur weinig uitmaakte. Er werd gelachen, gezongen en gesprongen. Heerlen maakte zich op voor de elfde van de elfde.

Voor de ingang stonden lange rijen. Jongeren, vriendengroepen en carnavalisten in de meest uiteenlopende outfits wachtten geduldig om naar binnen te mogen. De sfeer was goed. Overal lachende gezichten en veel jongeren. De toegang was gratis, maar dat betekende niet dat je zomaar naar binnen kon. Er waren veiligheidscontroles en bezoekers moesten verkleed zijn.

Dat ontdekte ook een jongeman die bij de ingang werd tegengehouden. Hij had zich niet verkleed, maar wilde ontzettend graag naar binnen. De beveiliger probeerde nog met hem mee te denken. Misschien was er iemand die hem kon schminken, zodat hij alsnog kon gaan feesten. Of het hem uiteindelijk gelukt is, is niet bekend. Eenmaal op het plein was het duidelijk dat Heerlen zin had in de opening van het carnavals seizoen. .Rond negen uur was het al behoorlijk vol.

En toen kwam Danny Pouwels.

Het was eigenlijk meteen raak. Vanaf de eerste momenten kreeg hij het publiek mee. Vooraan werd gesprongen, uit volle borst meegezongen en overal verschenen mobiele telefoons om het optreden vast te leggen. Van de kou leek daar niemand nog last te hebben.

Danny maakte er niet alleen een feestje van, hij stond ook even stil bij de organisatie. Hij vertelde hoeveel moeite er was gedaan om Aod Òp Nuj gratis te houden voor de Heerlenaren. Daar mochten de mensen achter de schermen volgens hem best een groot applaus voor krijgen. En er moest getoast worden met het hele publiek. Dat gebeurde dan ook.

Ook bij John Tana ging het publiek los. Vooral de vrouwen vooraan hadden er zichtbaar plezier in. Er werd gedanst, gesprongen en meegezongen. De ene na de andere telefoon ging omhoog terwijl er meegezonden en gedanst en gesprongen werd.

De organisatie had een uitgebreid programma samengesteld met Limburgse carnavalsartiesten. De avond begon om 18.30 uur en gaat door tot ongeveer 01.00 uur, met om middernacht het grote aftelmoment naar de elfde van de elfde.

Aod Òp Nuj trek jaarlijks ongeveer 7.500 bezoekers. Of die er nu al waren is nog niet bekend, maar wie er rond 21.00 uur rondliep, zag vooral één ding: het was druk. Heel druk. Met veel blije mensen.

Heerlen is klaar voor de vastelaovend.

Alaaf!

Foto’s: Lidia Carreno / Parkstad Actueel

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