Echtpaar Eichhorst-Winthagen viert briljanten huwelijk: 65 jaar getrouwd

SIMPELVELD – Het echtpaar Eichhorst-Winthagen vierde op 2 november 2026 een bijzondere mijlpaal: hun briljanten huwelijk. Het paar is maar liefst 65 jaar getrouwd.
Op 4 november brachten burgemeester Susanne Scheepers en wethouder Peter Spirk een persoonlijk bezoek aan het jubilerende echtpaar om hen te feliciteren met hun 65-jarig huwelijksjubileum.
Het bruidspaar deelt al 65 jaar lief en leed. Een bijzondere gelegenheid om samen bij stil te staan.
Parkstad Actueel feliciteert het echtpaar Eichhorst-Winthagen van harte en wenst hen nog veel mooie jaren samen.
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Bron: Gemeente Simpelveld
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