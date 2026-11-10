NEC-Heksenberg zet wedstrijd tegen Eikenderveld in winst om. Door deze zege blijven de Heerlenaren meedraaien in de top 5B

Redactie van P.A: Callie Steijaert

Eerlijk is eerlijk, want voor team, trainer Kevin Olijve en hun supporters, was het, zoals in de voetbalsport vaker gebezigd wordt, weer “Billenknijpen” op Sportpark De Varenbeuk De gasten uit Eikenderveld kwamen op bezoek bij NEC-Heksenberg met een team dat door vakantie van drie goede basisspelers best gehavend was. Dus een “buitenkansje” voor de thuisclub als het gaat om evt. winst. Maar de werkelijkheid was toch anders, want de spelers die echter hiervoor in de plaats kwamen maakten het de mannen van Kevin Olijve heel lastig tot de laatste minuut.

Onder niet al te sterke leiding van scheidsrechter Hoedemakers werd het spelniveau van NEC-Heksenberg, vooral in de eerste helft, gekenmerkt met veel balverlies en soms wel op héél knullige wijze. Gelukkig voor NEC-Heksenberg kon Eikenderveld hier echter niet veel tegenover zetten maar was beslist niet de mindere. Veel spelers met technische vaardigheden kwamen vaak rondom het doelgebied van thuisdoelman Mike Farinaccio maar verzuimden om , zoals het zo mooi in cowboytermen heet, de “trekker” over te halen.

Halverwege de eerste helft scoorde Fabio Merola zijn eerste doelpunt maar de 1-0 was van zeer korte duur.Door weer een knullig verspeelde pass door het midden van het veld wist Zakaria Amzil binnen twee minuten al de 1-1 op het scorebord te zetten. Het spelpeil van NEC-Heksenberg zou hoger moeten anders werd het voor hen een lastige middag. Dit gebeurde dan ook maar moet erbij gezegd worden dat Eikenderveld goed stand hield. Direct na de tweede treffer van Fabio Merola werd de 2-1 voorsprong weer teniet gedaan door een schitterende vrije trap van Fayçal Idrissi 2-2.NEC-Heksenberg zette nog één keer aan en dankzij de derde goal van Fabio Merola werd de overwinning door een strafschop bezegeld.

Kortom, al bij al geen hoogstaand voetbal maar de punten zijn binnen en daar gaat het in voetbal immers om. Door deze zege blijven de Heerlenaren meedraaien in de top van de 5e klasse B. Door genoemde zege vergaarde NEC-Heksenberg, samen met OVCS nu 15 punten uit 7 wedstrijden. Komende zondag 15 november gaat NEC-Heksenberg uit naar KVC Oranje. De Kerkraadse ploeg staat, weliswaar met 6 gespeelde wedstrijden, met 18 punten op de 2e plaats op de rangschikking. Als NEC-Heksenberg de competitie de nodige spanning wilt teruggeven zal de Heerlense ploeg niet mogen verliezen.

Foto: NEC-Heksenberg

Redactie van ParkstadActueel hfd/eind redacteur Callie Steijaert

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