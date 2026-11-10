Inloopbijeenkomsten over mogelijke verlenging asielopvang in Simpelveld

SIMPELVELD – Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft de gemeente Simpelveld gevraagd om de asielopvang te verlengen. De gemeente organiseert daarom twee inloopbijeenkomsten waar inwoners en ondernemers vragen kunnen stellen en eventuele zorgen kunnen bespreken. De bijeenkomsten vinden plaats op dinsdag 17 november in Simpelveld en maandag 23 november in Bocholtz.

Inloopbijeenkomsten in Simpelveld en Bocholtz

De gemeente wil inwoners en ondernemers informeren over het verzoek tot verlenging van de asielopvang. Tijdens de bijeenkomsten is er ruimte voor vragen, opmerkingen en zorgen.

De bijeenkomsten vinden plaats op:

– Simpelveld: dinsdag 17 november 2026, van 19.00 tot 20.30 uur, Café Oud Zumpelveld, Irmstraat 23.

– Bocholtz: maandag 23 november 2026, van 19.00 tot 20.30 uur, Lunchcafé Oud Bocholtz, Pastoor Neujeanstraat 11.

Gemeente en betrokken organisaties aanwezig

Naast medewerkers van de gemeente zijn vertegenwoordigers van de Veiligheidsregio en IMA aanwezig.

De Veiligheidsregio organiseert de gemeentelijke opvang namens de gemeente Simpelveld. IMA heeft de opvang ingericht en is namens de Veiligheidsregio verantwoordelijk voor het beheer en de beveiliging.

Ook andere maatschappelijke partners en vrijwilligers zijn aanwezig om met inwoners in gesprek te gaan.

Aanmelden uiterlijk 16 november

Inwoners en ondernemers die een bijeenkomst willen bezoeken, worden gevraagd zich uiterlijk maandag 16 november aan te melden.

Dit kan via aanmelden@simpelveld.nl. Vermeld bij de aanmelding uw naam en welke bijeenkomst u wilt bezoeken.

De gemeente kan op deze manier rekening houden met het verwachte aantal aanwezigen.

Ook online reageren mogelijk

Wie niet aanwezig kan zijn, krijgt na de bijeenkomsten de mogelijkheid om via een online reactieformulier op de gemeentelijke website vragen, zorgen of suggesties door te geven.

Reacties kunnen betrekking hebben op het verzoek om verlenging, de organisatie van de huidige opvang, het dagelijks beheer of de veiligheid.

Meer informatie en antwoorden op veelgestelde vragen zijn te vinden via de pagina ‘Opvang asielzoekers’ op de website van de gemeente Simpelveld.

Lees ook: Meer nieuws over Simpelveld op Parkstad Actueel.

Bron: Gemeente Simpelveld

Foto: Lidia Carreno Photography

About The Author