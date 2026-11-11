Bekkerveld verliest met 0-2 van Sarto

HEERLEN – Bekkerveld heeft zondag op eigen veld met 0-2 verloren van Sarto. Ondanks een gelijkopgaande wedstrijd wist de Heerlense ploeg opnieuw geen punten te pakken.

Sarto kwam op voorsprong via een strafschop. Bekkerveld probeerde vervolgens de gelijkmaker te forceren, maar de bezoekers beslisten de wedstrijd met een tweede doelpunt.

Voor Sarto betekende de overwinning de vierde zege op rij. Bekkerveld, dat sterk aan het seizoen begon en onlangs nog won in de beker, blijft in de competitie op zoek naar herstel. Komende zondag krijgt de ploeg een nieuwe kans.

Door en foto’s Gerrit Ter Mul

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