Sinterklaasintocht Kerkrade 2026: feestelijk programma op 21 en 29 november

KERKRADE – Sinterklaas komt op zaterdag 21 november 2026 weer naar Kerkrade Centrum. Vanaf 13.30 uur wordt de Goedheiligman verwacht op Station Kerkrade Centrum. Ook op zondag 29 november staat er een feestelijk programma voor kinderen op de agenda, met een gratis Meet & Greet in de HuB.

Sinterklaasintocht in Kerkrade Centrum

Op zaterdag 21 november begint de intocht omstreeks 13.30 uur bij Station Kerkrade Centrum. Sinterklaas trekt vervolgens met de bonte Pietenbende via de Kapellaan naar de Markt. Daar wordt hij officieel ontvangen door burgemeester Petra Dassen.

Na de intocht bezoeken verschillende Pieten de winkels in het centrum.

Gratis Meet & Greet met Sinterklaas in de HuB

Op zondag 29 november keert Sinterklaas terug naar Kerkrade Centrum. Tussen 13.30 en 15.30 uur kunnen kinderen hem ontmoeten in de jeugdbibliotheek van de HuB.

Er zijn verschillende activiteiten, waaronder knutselen, dansen en voorlezen. De Meet & Greet is gratis toegankelijk.

Wethouder Nicolle Heijltjes (Stadsmarketing & Evenementen) benadrukt dat de kinderen de hele middag door de Pieten worden beziggehouden.

Zondag 29 november is bovendien koopzondag in Kerkrade Centrum. Ook in de winkelstraten zijn verschillende Pieten aanwezig.

Glutenvrije Piet loopt mee tijdens de intocht

Ook dit jaar loopt Glutenvrije Piet mee tijdens de Sinterklaasintocht. Hiermee wil de organisatie ervoor zorgen dat kinderen met coeliakie eveneens kunnen genieten van het feest.

Ouders kunnen via de Nederlandse Coeliakie Vereniging een speciale vlag downloaden en uitprinten. Daarmee kunnen de Pieten herkennen welke kinderen glutenvrij snoepgoed nodig hebben.

Knutselplaat voor basisschoolkinderen

Beleef Kerkrade verspreidt een speciale Sinterklaasknutselplaat via de basisscholen. De plaat is ook verkrijgbaar in de HuB.

Kinderen kunnen hun creaties laten zien tijdens de intocht of de Meet & Greet.

Sinterklaas ook in Eygelshoven en Kerkrade-West

Naast de activiteiten in Kerkrade Centrum bezoekt Sinterklaas ook andere wijken.

Op zondag 22 november is hij vanaf 14.00 uur aanwezig in het SocioProject in Eygelshoven. Kinderen kunnen daar onder andere cadeautjes inpakken en pepernoten bakken.

Op zaterdag 5 december bezoekt Sinterklaas Winkelcentrum Kerkrade-West aan het Carboonplein. Tussen 10.00 en 17.00 uur wandelt hij door het winkelcentrum.

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Bron: Beleef Kerkrade

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