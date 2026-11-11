Mondo Verde maakte verboden onderscheid tegenover bezoekers met autisme

LANDGRAAF – Attractiepark Mondo Verde heeft mensen met autisme onvoldoende mogelijkheden geboden om het park zelfstandig en volwaardig te bezoeken. Daarmee was volgens het College voor de Rechten van de Mens sprake van verboden onderscheid. Inmiddels heeft het park verschillende maatregelen genomen om de toegankelijkheid te verbeteren.

De uitspraak volgt op een procedure die Stichting Uit met Autisme aanspande. Aanleiding waren eerdere contacten over de toegankelijkheid en een bezoek aan Mondo Verde op 10 oktober 2025.

Volgens het College waren er onvoldoende voorzieningen voor bezoekers die vanwege hun autisme gevoelig zijn voor prikkels. Ook bij de invoering van vernieuwd beleid ontbraken aanvankelijk noodzakelijke aanpassingen.

Mondo Verde voert verbeteringen door

Tijdens een hoorzitting op 23 september 2026 bereikten beide partijen op verschillende punten overeenstemming. Mondo Verde heeft de gemaakte afspraken inmiddels uitgevoerd.

Zo zijn bij attracties symbolen aangebracht die bezoekers informeren over wat zij kunnen verwachten. Ook is duidelijker aangegeven hoeveel personen samen in een attractie mogen.

Daarnaast kunnen bezoekers die overprikkeld raken, hulp vragen aan medewerkers of bedrijfshulpverleners. Zij kunnen bezoekers begeleiden naar een prikkelarme plek.

Ook is verduidelijkt dat de vijftienminutenregel voor bezoekers met een speciaal polsbandje alleen geldt wanneer het druk is.

Stichting tevreden over maatregelen

Stichting Uit met Autisme reageert positief op de verbeteringen, ondanks de vaststelling dat het park eerder tekortgeschoten is.

“Wij zijn blij dat Mondo Verde de afspraken heeft opgepakt en al maatregelen heeft genomen,” zegt directeur Romano Sandee. “Voor bezoekers betekent dit meer duidelijkheid, meer mogelijkheden om zelf keuzes te maken en ondersteuning wanneer dat nodig is.”

Toegankelijkheid van horeca blijft aandachtspunt

Het College onderzocht ook de toegankelijkheid van de horeca. Omdat eten bij Mondo Verde bij de entreeprijs is inbegrepen, vormt dit volgens het College een wezenlijk onderdeel van het parkbezoek.

Een prikkelarme eetgelegenheid zou bezoekers met autisme kunnen helpen. Toch oordeelt het College dat het realiseren daarvan op dit moment een onevenredige belasting voor Mondo Verde vormt. Op dit onderdeel is daarom geen verboden onderscheid vastgesteld.

Stichting Uit met Autisme wil de uitspraak gebruiken om ook met andere attractieparken in gesprek te gaan over toegankelijkheid.

Meer informatie over het oordeel is te vinden op de website van Stichting Uit met Autisme.

Bron: Stichting Uit met Autisme

Redactie van Parkstad Actueel

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