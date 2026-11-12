Zing een middag mee met ABBA, Disney en Simon & Garfunkel bij SCHUNCK

HEERLEN – Op zondag 24 januari 2027 kunnen muziekliefhebbers voor één middag koorzanger worden tijdens AMeeZing SCHUNCK. In het Glaspaleis in Heerlen volgen deelnemers drie zangworkshops met muziek van ABBA, Disney en Simon & Garfunkel. Zangervaring is niet nodig.

Drie zangworkshops voor iedereen

Onder begeleiding van professionele workshopleiders maken deelnemers kennis met drie muzikale thema’s. SCHUNCK-zangdocente Gwen van Genderen verzorgt de workshop met ABBA-nummers, Jo Annemans neemt de Disney Songs voor haar rekening en Ghislaine Mommer begeleidt de muziek van Simon & Garfunkel.

Iedere deelnemer volgt alle drie de workshops. De middag draait om samen zingen, nieuwe mensen ontmoeten en plezier maken. SCHUNCK organiseert de activiteit in samenwerking met AMeeZing Projects.

Gezamenlijke afsluiting in het Glaspaleis

De inloop begint om 12.45 uur. Om 13.00 uur start de eerste workshopronde. Er is een pauze met koffie, thee en vlaai. Om 17.30 uur volgt een gezamenlijke presentatie in het auditorium. Het programma duurt volgens SCHUNCK tot 18.00 uur.

Aanmelden en kosten

Deelname kost € 39,50 bij inschrijving vóór 1 januari 2027. Daarna bedraagt de prijs € 42,50. Aanmelden kan via schunck.nl. Voor vragen is SCHUNCK bereikbaar via muziekendans@schunck.nl.

Praktische informatie: zondag 24 januari 2027, SCHUNCK Glaspaleis in Heerlen, van 12.45 tot 18.00 uur.

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Bron: SCHUNCK. Foto: SCHUNCK (persfoto).

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