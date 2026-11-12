Hij kwam voor een vakantiebaantje en bleef veertig jaar: het bijzondere verhaal van Andreas Philipp

KERKRADE – Wat begon als een vakantiebaantje in de zomer van 1986, groeide uit tot een carrière van veertig jaar. Andreas Philipp kwam als jonge Duitse muzikant terecht bij een speelautomatenbedrijf in Kerkrade. Inmiddels is hij marketingmanager bij Fair Play Casino. In die vier decennia maakte hij niet alleen de groei en moeilijke tijden van het bedrijf mee, maar veranderde ook zijn eigen leven ingrijpend. Eén ding bleef al die jaren hetzelfde: zijn verbondenheid met het bedrijf.

“Twee derde van mijn leven”, zegt Andreas Philipp over zijn veertig dienstjaren. “En het is nooit een sleur geworden.”

Een Duitse jongen die in Limburg bleef hangen

Andreas werd in 1966 geboren in het Duitse Giessen. Begin jaren tachtig verhuisde het gezin naar Zuid-Limburg, nadat zijn vader, militair in het Duitse leger, werd overgeplaatst naar AFCENT in Brunssum.

Toen zijn ouders enkele jaren later terugkeerden naar Duitsland, besloot Andreas in Limburg te blijven om zijn gymnasium af te maken.

“Ik woonde op kamers, speelde gitaar in een band en verdiende wat bij met muziek in restaurants. Ik had het hier gewoon naar mijn zin.”

Een toekomst in de wereld van speelautomaten had hij op dat moment waarschijnlijk niet voor ogen. Sterker nog, zijn carrière bij Fair Play begon eigenlijk met een afwijzing voor militaire dienst.

“Eigenlijk door mijn knieën”, vertelt hij lachend. Hij wilde na zijn schooltijd vrijwillig het leger in, maar werd medisch afgekeurd. Voor een studie was het inmiddels te laat.

Via de vriendin van zijn gitaarleraar, die bij Randstad werkte, hoorde hij dat twee automatenbedrijven in Kerkrade personeel zochten.

“Ik koos voor het bedrijf met die lastige naam vol h’s.” Het bleek een keuze die zijn leven zou bepalen.

Van stickers tekenen tot een carrière in marketing

Zijn eerste werkzaamheden waren allesbehalve spectaculair. Door veranderende wetgeving moesten kansspelautomaten worden aangepast. Oude ruiten eruit, nieuwe erin en een sticker erop.

Maar Andreas zou Andreas niet zijn als hij er niet iets creatiefs van maakte. Op iedere sticker tekende hij een klein stripfiguurtje. Dat bleef niet onopgemerkt. Toen Hahnraths senior iemand zocht die een poster voor een café kon ontwerpen, wezen zijn collega’s naar de jonge Duitser.

“Vraag die Duitse jongen maar, die maakt altijd van die gekke tekeningen.” Het werd het begin van een heel andere loopbaan.

Andreas ging posters maken, ontwierp voor speelautomaten, bezocht leverancier Barcrest in Engeland en werkte aan de eerste beursfolders. Dat ging in een tijd zonder internet of moderne ontwerpprogramma’s.

Voor een folder wilde hij bijvoorbeeld een sterrenhemel maken. Zijn oplossing? Suiker op papier strooien en daar zwarte lak overheen spuiten.

“De suiker smolt. Met zand en steentjes lukte het wel.”

Zijn creatieve talent bleef binnen het bedrijf niet onopgemerkt. Zijn werkgever betaalde uiteindelijk zijn avondopleiding grafische en publiciteitsvormgeving aan de Kunstacademie in Maastricht. Vijf jaar lang zat hij drie avonden per week in de schoolbanken, naast zijn fulltimebaan.

Fair Play groeide, Andreas groeide mee

Janshen-Hahnraths Group, opgericht in 1959 door Men Janshen en Sef Hahnraths, ontwikkelde zich vanuit Kerkrade tot een grote speler in de Nederlandse speelautomatenbranche. Andreas maakte die ontwikkeling van dichtbij mee.

In 1988 opende de eerste Fair Play-vestiging in casino-uitstraling in Maastricht. Daarna volgden onder meer Bergen op Zoom, Sittard en het Taj Mahal-themacenter in Kerkrade. Ook internationaal breidde het bedrijf uit, met vestigingen in verschillende Europese landen.

Andreas groeide mee. Hij werd hoofd Communicatie en later marketingmanager.

“Ik was op het juiste moment bij het juiste bedrijf. Right time, right place.”

Maar veertig jaar bij dezelfde werkgever betekent ook dat niet ieder hoofdstuk even gemakkelijk is. De invoering van kansspelbelasting in 2008, reorganisaties en toenemende concurrentie zorgden voor moeilijke tijden.

“Ik zag veel collega’s vertrekken; dat was heel triest.”

Rond 2011 begon een nieuwe fase met de herpositionering van het merk Fair Play Casino. Daarbij werden onder meer huisstijlelementen van kunstenaar Henk Schiffmacher gebruikt. Volgens Andreas bereikte het bedrijf in 2019 een recordomzet.

Een groot verlies en collega’s die familie werden

Datzelfde jaar werd Andreas privé getroffen door een enorm verlies. Zijn vrouw Gina, met wie hij ruim dertig jaar samen was geweest, overleed.

Zij was zijn grote liefde. Samen deelden ze hun passie voor muziek, speelden ze in bands en reisden ze door Nederland voor haar dansoptredens. Het verlies veranderde zijn leven.

In die moeilijke periode vond hij steun bij familie, vrienden en collega’s. Ook zijn werkgever gaf hem de ruimte om in zijn eigen tempo terug te keren.

“Mijn en haar familie, vrienden en collega’s hebben me erdoorheen gesleept.”

Het verklaart waarom zijn band met het bedrijf zoveel verder gaat dan alleen werk. “Fair Play is echt mijn tweede familie geworden.”

Opnieuw liefde, opnieuw veranderingen

Na het persoonlijke verlies volgden ook zakelijk onrustige jaren. Tijdens de coronapandemie moesten de vestigingen langdurig hun deuren sluiten.

Toch bracht die periode ook nieuwe ontwikkelingen. In 2021 behoorde Fair Play tot de eerste tien bedrijven met een Nederlandse vergunning voor online kansspelen. Andreas werkte mee aan de lancering van Fair Play Online Casino, inclusief televisiecommercials.

Maar opnieuw volgde een reorganisatie. Zijn afdeling werd opgeheven. De timing was wel heel bijzonder: het gebeurde op de dag waarop hij voor de tweede keer trouwde, met Ronke, zijn tweede grote liefde.

Tijdens zijn huwelijksreis hoorde hij via een appje over de reorganisatie. Hij kreeg een andere functie aangeboden en besloot te blijven. Inmiddels is hij opnieuw marketingmanager.

Een gitaar, een roulette en veertig jaar herinneringen

Heeft Andreas ooit spijt gehad van zijn keuze om als jonge man bij een speelautomatenbedrijf te beginnen? Hij moet lachen.

Zijn vroegere klasgenoten begrepen destijds weinig van zijn beslissing. Waarom ging hij niet studeren? Waarom koos hij niet voor een andere carrière?

Het antwoord draagt Andreas tegenwoordig letterlijk met zich mee. Op zijn vijftigste liet hij een tattoo zetten naar eigen ontwerp: een gitaar die overgaat in een roulette, met daarin het beeldmerk van Fair Play.

Het is een persoonlijke verwijzing naar twee werelden die zijn leven hebben gevormd: muziek en zijn werk.

“Nou, op mijn vijftigste heb ik een tattoo laten zetten naar eigen ontwerp: een gitaar die overgaat in een roulette, met het Fair Play-beeldmerk erin. Ik denk dat dat genoeg zegt.”

En misschien is dat ook wel de mooiste samenvatting van zijn veertig dienstjaren. Een jongen die ooit alleen maar een vakantiebaantje zocht, vond in Kerkrade uiteindelijk veel meer dan werk. Hij vond er een carrière, collega’s die als familie voelen en een plek waar hij, ondanks alle veranderingen, steeds opnieuw zijn draai wist te vinden.

Veertig jaar later is dat vakantiebaantje nog altijd niet voorbij.

Foto’s: uit het archief van Andreas.

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