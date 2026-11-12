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4×11 jaar jubileum voor Henk!

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Henk van Deur is maar liefst 44 jaar lid van de Raad van Elf van d’r Kirchröatsjer Vasteloavends Verain Alaaf Kirchroa 1936. Tijdens de 11e van de 11e werd hij voor deze bijzondere mijlpaal door president Walter Sterk terecht in het zonnetje gezet!

Alaaf

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Logo van Peter Trompetter, fotograaf en beeldpartner van Parkstad Actueel.

Redactie van PA | Peter Trompetter

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